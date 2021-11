A Restructura anche il cluster legno Cuneo

Da giovedì 18 a sabato 20 novembre a Torino va in scena “Restructura”, il più importante salone del Nord Ovest su edilizia, ristrutturazione e restauro. L’appuntamento, rivolto a professionisti e privati, rappresenta un’occasione imperdibile per le aziende leader del settore per entrare in contatto con i professionisti e con il grande pubblico.



Una vetrina privilegiata con le ultime novità in tema di progettazione e materiali, modalità costruttive, soluzioni tecnologiche, attrezzature e tecniche applicative, con un’attenzione particolare all’innovazione e ai progetti più all’avanguardia.



La manifestazione, che si svolgerà all’interno dei 20 mila mq dell’Oval Lingotto e proporrà eventi, workshop, convegni e momenti di formazione, vedrà quest’anno la presenza del Cluster Legno Cuneo, realtà nata pochi mesi fa con l’obiettivo di innovare, dal punto di vista organizzativo, la filiera del legno del territorio della Granda. Il progetto, realizzato grazie al contributo del programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte su iniziativa di cinque aziende partner (il capofila Centro Servizi per l’Industria di Confindustria Cuneo, Allasia Plant, Fas Serramenti in Legno, Legnami Priola e la rete di imprese I Professionisti dell’Arredo), supportato da Confindustria Cuneo, CNA Cuneo, Confcommercio Imprese per l’Italia Cuneo e Confagricoltura Cuneo, con il sostegno di Federlegno Arredo, Scuole Tecniche San Carlo e Scuola Forestale di Ormea, vuole fungere da punto d’incontro tra aziende, associazioni di categoria e istituzioni: ha fin da subito inaugurato una serie di attività ed iniziative per promuovere la filiera del legno attraverso l’innovazione e la cooperazione, creando sinergie e favorendo la collaborazione tra imprese per valorizzare l’eccellenza del prodotto.



A “Restructura” il Cluster Legno Cuneo sarà presente con uno stand all’ingresso del salone, pronto ad accogliere i visitatori, presentandosi offrendo un caffè e fornendo tutte le informazioni richieste a chi si mostrerà interessato. Le aziende del settore potranno conoscere il progetto nei dettagli, valutando la possibilità di entrare a farne parte e proponendo idee e iniziative utili per il futuro. Il Cluster Legno Cuneo parteciperà anche ad un convegno, dal titolo “Filiera Italiana del Legno – Possibilità & Confini”, in programma giovedì 18 novembre, in cui Claudia Priola di Legnami Priola, una delle aziende promotrici, presenterà la nuova realtà, raccontandone i primi passi, i traguardi ottenuti in questi mesi e i progetti futuri, come già fatto, con successo, in occasione dell’incontro realizzato all’interno della fiera “Wood Experience” di Verona.