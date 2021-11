L'Oroscopo di Corinne: la settimana dal 19 al 26 novembre

ARIETE: Rammentate che “tutto si può dire ma non a tutti” e che basta una frase mal interpretata o una stupida scenata ad incrinare interrelazioni, amicizie, collaborazioni: riflettete quindi prima di inveire e, nel reclamare presunte o reali ragioni, usate tattica e diplomazia! Nei prossimi dì accadranno tanti di quei fatterelli dal non avere neppure il tempo di pensare ad altro! Se degli amici propongono un diversivo accondiscendete e quasi certamente vi divertirete …

TORO: Alimenterà il focherello della speranza o sarà dispettoso questo plenilunio che il 19 novembre spadroneggerà nella vostra costellazione? Beh ambedue le cose visto che da un lato seguiterete ad auspicare un dicembre migliore mentre dall’altro vi porrà dinanzi a dilemmi, inquietudini o difficoltà di comunicazione con persone che vogliono sempre avere ragione. Un comunicato vi lascerà perplessi mentre in campo privato o materiale vi toccherà contrastare ignobili pretese.

GEMELLI: Qualsiasi cosa abbiate in mente di attuare datevi una smossa visto che prima di fine anno concretizzerete un sogno, alleggerirete un fardello, riequilibrerete uno zoppicante settore esistenziale o cancellerete dal calendario del 2020 delle note alquanto stridenti pur se, con testa nel pallone, scorderete facilmente scadenze o ricorrenze incappando in qualche minuto inconveniente… Una chiamata solleverà il morale una posteriore lo accascerà. Venerdì scompaginato e sabato agitato.

CANCRO: Siete i soliti testoni che nel trattare con terzi non ammettono interferenze od ammonizioni ma avrete ragione nel non voler farvi prendere per i fondelli da individui più scaltri che belli… L’ansia primeggerà, una novella vi sbalordirà, un amico o parente di una spinta o supporto abbisognerà, un uomo si paleserà irritante e una femmina amareggerà. Nel week end fate un giretto nei centri commerciali col proposito di acquistare in anticipo dei regalini per Natale.

LEONE: Forza e coraggio che finalmente dopo mesi di stallo vi toglierete un peso accogliendo a braccia aperte ciò che di carino sta per arrivare anche se, quasi simultaneamente, un annuncio avrà il potere di avvilirvi o da farvi intendere di come sia buffa, ironica o beffarda la vita. Da un lato vi lamenterete della scarsa presenza di un soggetto a cui tenete e dall’altro gioirete per un lieto evento. Fattibili dei contatti con medici o enti ospedalieri, degli incontri e delle visite.

VERGINE: Confidate in un periodo discretamente clemente nel corso del quale, grazie al sestile di Marte, riuscirete in un intento, vi riprenderete da un momentaccio, vedrete dei nodi tornare al pettinino, riceverete una risposta tanto agognata, trionferete su nemici od avversità apprestandovi fiduciosi alle future dicembrine festività. Appoggi da saggi consulenti. Sabato e domenica adattissimi a shopping, cenette, compere sfiziose, ritrovi gaudenti, chiarimenti importanti.

BILANCIA: Tutto arriva a chi sa aspettare: quindi state beati e pacifici sulla sponda ad attendere che un cosciente od inconscio desiderio si possa finalmente materializzare… Nel frattempo accontentatevi di ciò che passa il convento stellare, state accanto a chi vi vuole bene, sopperite ad impegni pressanti, evadete dalla routine e non sbuffate per le altrui infuriate. Chi attua nel commercio rimarrà indignato da un sistema reputato sbagliato… Cosine da riordinare in casa o nell’attività.

SCORPIONE: Non essendo il corrente un periodo eccellente usate prudenza in qualsiasi frangente anche nel trattare con chi di voi se ne vorrebbe approfittare.… Il sostegno di Marte però consentirà di scampare un guaio, riequilibrare un budget finanziario un po’ carente, cavarvi un pallino e riposarvi un attimino. Vi accadrà inoltre uno strano fatterello, riceverete un bel pensierino e il compleanno sarà sbarazzino. Un processo infiammatorio può colpire pancino o stomachino.

SAGITTARIO: Si sa che la tenacia viene premiata: non arrendetevi dunque dinanzi ad eventuali peripezie e guardate avanti dove ci sarà ancora parecchio da vedere e godere… Presto vi toglierete un peso, un fardello, otterrete il vostro riscatto o vi sentirete meglio sia psicologicamente che fisicamente. Nel contempo accadranno un paio di eventi preposti ad emozionarvi e se un dispiacere demoralizzerà l’arrivo di qualcosa di bello vi entusiasmerà. Domenica fermentata!

CAPRICORNO: Vi attende al varco una settimana intensa e movimentata al punto non avere requie causa le centomila cose a cui pensare, da iniziare o ultimare. E come ciliegina sulla torta vi toccherà sopportare le altrui impennate, reclamare un diritto materiale, contrastare una bega personale, dare o chiedere delle spiegazioni riguardo un accadimento un po' anormale, accondiscendere ad una richiesta e far luce nella vostra confusa testa. Sabato o domenica concedetevi un fuori porta!

ACQUARIO: Scrollatevi di dosso il torpore di mesetti fin qui piuttosto aspri e datevi una smossa perché è proprio da adesso in avanti che dovete agire, inquadrare sbilenche faccende e provare a modificare ciò che ha fatto penare partendo dal presupposto cader preda della malinconia o della rabbia non farebbe che ritardare una riuscita. Attenti soltanto ad un personaggio presuntuoso e poco saggio! Nel complesso però non andrà malaccio e sarete soddisfatti di un eccellente risultato.

PESCI: I frenetici ritmi dei prossimi giorni arrecheranno stanchezza ma almeno per il momento non potete permettervi di andare in tilt ragion per cui tirate la carretta e non andate a dormire tardi la sera. Accontentate inoltre un congiunto in una richiesta, coltivate un’amicizia prima che si smarrisca tra le pieghe del tempo o della vostra assenza, ricambiate un grande favore e accogliete guizzi di gaiezza spettante voi o un familiare. Novità in ambito economico o personale.

E che le stelle vi portino tanta serenità…