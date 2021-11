Salute e benessere: come funzionano oggi la chirurgia e la medicina estetica?

Gli italiani ricorrono sempre di più a medicina e chirurgia estetica, con un deciso aumento di trattamenti e interventi dopo la riduzione avvenuta in occasione del lockdown per la pandemia di Covid-19.

Secondo un approfondimento di Repubblica, nei mesi pre-estivi del 2021 c’è stato un incremento del 20% delle richieste, con un crescita considerevole del 67% rispetto al periodo pre-covid nel 2019.

Anche secondo AITEB, l’Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino, c’è stato un aumento del 20% dei trattamenti con la tossina botulinica, soprattutto quelli sulla parte superiore del volto. Tra gli interventi più gettonati nell’ultimo anno ci sono la liposuzione delle gambe, la mastoplastica riduttiva e additiva, la liposuzione della pancia, l’addominoplastica, l’oculoplastica e la blefaroplastica con plexer.

Medicina e chirurgia estetica: l’importanza di rivolgersi a un professionista esperto

L’elevata richiesta di trattamenti e interventi di chirurgia e medicina estetica non deve far abbassare l’attenzione sul tema della sicurezza, valorizzando l’importanza di rivolgersi a un professionista serio, competente e qualificato.

Si tratta di un requisito fondamentale per essere certi di realizzare un trattamento sicuro, affidandosi a un medico esperto in grado di proporre un approccio sano agli interventi estetici, senza stravolgere la fisionomia del viso o la conformazione naturale del corpo.

Tra gli specialisti in Italia che non credono nei modelli universali di bellezza c’è il dottor Gianpaolo Tartaro , medico, professore e chirurgo plastico specializzato in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva e chirurgia maxillo-facciale.

Da più di vent’anni propone soluzioni autentiche per uomini e donne che vogliono correggere una serie di difetti, nelle cliniche di Napoli Caserta e Lecce, partendo sempre dall’ascolto delle motivazioni psicologiche dei pazienti e ricorrendo a tecniche e procedure all’avanguardia nel settore.

D’altronde qualità, professionalità e sicurezza sono aspetti imprescindibili quando ci si vuole sottoporre ad un trattamento o intervento di medicina e chirurgia estetica, per ottenere la massima sicurezza e un buon esito senza rischi o inconvenienti. In queste circostanze, è fondamentale rivolgersi a un professionista specializzato nel trattamento che si vuole eseguire, in possesso di competenze adeguate, in grado di gestire eventuali complicanze e costantemente aggiornato in campo estetico, Inoltre, è essenziale che la struttura presso la quale il medico svolge la sua attività sia a norma, rispettando i parametri igienico-sanitari previsti dalle leggi italiane e dotata di strumentazioni efficienti che vengano sottoposte a controlli ordinari regolari. Allo stesso tempo, i materiali adoperati devono essere sicuri e di alta qualità, affinché non vengano respinti dall’organismo e non causino una serie di controindicazioni che possono capitare quando non si effettua un intervento estetico professionale.

Qual’ è la differenza tra medicina e chirurgia estetica?

Spesso si tende a fare confusione tra medicina e chirurgia estetica, tuttavia si tratta di due campi distinti tra loro i quali prevedono un approccio diverso al trattamento dei difetti fisici ed estetici.

In particolare, la chirurgia estetica comprende una serie di interventi chirurgici per la correzione dei difetti, i quali di norma causano problematiche fisiche o psicologiche alle persone compromettendo le relazioni sociali e la propria autostima personale.

La medicina estetica, invece, non prevede l’intervento chirurgico, ma una serie di trattamenti per eliminare o ridurre alcuni inestetismi del corpo e del viso, utilizzando tecniche non invasive e materiali tollerati dall’organismo. La scelta dipende dal tipo di difetto, dalla sua gravità e dai risultati che si vogliono ottenere, ad ogni modo è fondamentale il supporto dello specialista per individuare la soluzione migliore e più adatta per ogni circostanza specifica.

Quali sono i principali interventi e trattamenti di medicina e chirurgia estetica?

Per quanto riguarda la medicina estetica del viso i principali trattamenti sono il botulino, per minimizzare le rughe e ringiovanire il volto, il filler all’acido ialuronico per contrastare i segni dell’invecchiamento, oppure la biorivitalizzazione per nutrire in profondità la pelle del viso e del collo con micro-iniezioni di farmaci bio-stimolanti. Nel campo del soft lifting invece ci sono i fili di sospensione, un trattamento che permette di definire meglio il viso e ridurre la perdita di tonicità della pelle.

Gli interventi di chirurgia estetica del viso sono numerosi, come la blefaroplastica per ringiovanire il contorno occhi, la rinoplastica per correggere i difetti del naso e l’otoplastica per sistemare gli inestetismi delle orecchie come le classiche orecchie a sventola. Dopodiché, ci sono anche interventi come il lifting del viso, con cui eliminare la pelle in eccesso e sollevare i tessuti, oppure il lifting del sopracciglio o degli zigomi per intervenire in zone specifiche del viso.

Per il corpo delle donne i trattamenti principali riguardano il lifting del seno per risollevarlo e modellarlo, oppure la mastoplastica additiva e riduttiva per aumentare e diminuire il volume del seno.

Per uomini e donne l’intervento corpo più richiesto è la liposuzione per rimuovere i depositi di grasso in eccesso; con l’addominoplastica invece è possibile rimodellare la forma della pancia e ridare un tono ottimale all’addome. Per gli uomini esiste anche la ginecomastia, intervento che consente di eliminare il tessuto mammario in eccesso e tonificare l’aspetto del torace.