Venasca, estremo saluto a Giovanni Cornaglia, ex meccanico e guida alpina emerita

Si svolgono oggi pomeriggio alle 15, nella parrocchia di Venasca, i funerali di Giovanni Cornaglia, mancato sabato a 83 anni all’ospedale di Savigliano.

Cornaglia era stato titolare di un’officina meccanica per la riparazione di auto e moto, ma era ancor più conosciuto per essere stato guida alpina del Monviso e per tanti anni volontario del Soccorso Alpino.

Grande appassionato di montagna, era stato uno degli artefici della costruzione del nuovo rifugio Vallanta. Il figlio Enrico è consigliere comunale a Venasca.

Dopo la funzione religiosa, il feretro proseguirà per Magliano Alpi dove la salma verrà cremata.