Incrocio delle Olle di Vicoforte, lavori al via, ma il progetto lascia alcuni cittadini perplessi

Ammonta a circa 300 mila euro il progetto definitivo approvato dalla Provincia di Cuneo, per la messa in sicurezza del bivio tra la strada provinciale 221 e la statale 28 in località Olle di Vicoforte.

La proposta, in un primo momento, vedeva la realizzazione di una rotatoria, ma il progetto definitivo elaborato dal Settore Viabilità del Reparto di Mondovì, ha individuato come soluzione più idonea la ridefinizione geometrica dell’intersezione stradale mediante "l’ottimizzazione dei raggi di curvatura orizzontali dei vari tratti stradali e l’adeguamento delle dimensioni trasversali degli stessi alla normativa vigente, nonché il potenziamento dell’accesso all’area industriale della zona".

I lavori, già assegnati a una ditta locale, dovrebbero partire a breve, ma la nuova proposta non convince tutti.

"La rotonda non si fa" - scrive un nostro lettore da Roburent - "Sono venuto conoscenza con rammarico e sorpresa che la rotonda in località Olle, vicino al bar Tazzina non sarà fatta e che partiranno i lavori per un incrocio copia - incolla dell’attuale. Questa è una vergogna! L’Anas forse aspetta un morto per modificare la viabilità della porta della valle Casotto e della valle Corsaglia? In quell' incrocio transitano centinaia di mezzi pesanti che, ogni giorno, che forniscono le attività di fondovalle, per non parlare dei flussi turistici legati all’outdoor e allo sci invernale. Tutto questo sembra non importare, meglio un incrocio medioevale trita auto. Credo che gli amministratori debbano intervenire per sollecitare la modifica del progetto e tornare e tornare alle vecchia idea della rotonda".