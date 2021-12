A Boves in piazza Italia la neve ammucchiata copre il parcheggio rosa: "Non c'era altra soluzione?"

Gentile Direttore,

scrivo per portare all'attenzione una situazione che ha - secondo me - dell'assurdo.



A Boves, dopo la recente nevicata, il sedime di piazza Italia è stato ripulito per permettere agli automobilisti di muoversi liberamente e parcheggiare negli stalli bianchi. Ma la neve raccolta è stata ammucchiata alle due estremità della piazza, finendo per occupare la maggior parte del parcheggio rosa riservato alle donne incinta.



Il cartello con scritto "un gesto di cortesia", in questo caso, rende il tutto davvero delirante.

Non si poteva trovare un'altra soluzione?



Grazie,

Lettera firmata