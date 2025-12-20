Rifreddo: amministratori comunali, associazioni e dirigente scolastico in versione Babbo Natale, doni ai ragazzi della Primaria e dell’Infanzia

A Rifreddo gli amministratori comunali rappresentati dal sindaco del paese Elia Giordanino e dalla consigliera Valentina Cesano, il Gruppo Alpini di Rifreddo, la protezione civile ANA, l’associazione Rifreddo Calcio e la dirigente scolastica Aimone si sono trasformati, per un giorno, in Babbo Natale.

Gli stessi si sono recati prima presso il plesso della materna di via Vittorio Emanuele II e poi in quello della scuola primaria di piazza della Vittoria. In entrambi i casi hanno incontrato le varie “classi” consegnando agli alunni un piccolo pensiero per Natale. Inoltre é anche stata fatta una visita per augurare buone feste ai bimbi del Doposcuola, servizio fondamentale per le Famiglie che conta circa 15 bambini ogni giorno.

“Come ogni anno – ha spiegato il sindaco Giordanino – ci teniamo a ringraziare i bambini e tutti gli insegnati, oltre ai collaboratori scolastici e alla cuoca Maura, per l’eccellente collaborazione che si riesce sempre ad instaurare tra comune e scuola: il grande albero in piazza infatti è stato addobbato con i lavoretti realizzati dai due plessi, oltre a numerosi progetti a cui la scuola partecipa durante l’anno scolastico. Inoltre ci tengo a ringraziare personalmente Lucrezia e Gloria che seguono il servizio di Doposcuola e di Assistenza Mensa del giovedì nella nuova sala polivalente, al piano seminterrato della scuola elementare, dotato del servizio mensa fornito dalla scuola dell’infanzia e gestito dalla cooperativa Armonia, sempre con grande impegno e professionalità. Grazie anche all’associazione GASM dei donatori di sangue che ogni hanno dona del materiale ai due plessi e al nostra “Babbo Natale” Denis Nasi per la disponibilità”.

Inoltre, la visita alle scuole è stata l’occasione per verificare i progressi infrastrutturali degli ultimi anni e valutare insieme il progetto del nuovo polo dell’infanzia, finanziato nell’area ex-Oreglia e in fase di conclusione il prossimo anno, ma anche la qualità della mensa.

Infatti gli amministratori, gli Alpini e la dirigente si sono fermati a pranzo con gli alunni potendo così verificare di persona le grandi doti della cuoca Maura. In entrambi i plessi la visita si è chiusa con la classica foto ricordo e con lo scambio di auguri tra alunni, amministratori, associazioni e corpo docente. Infine, con l’impegno di scuola e amministrazione, in questi ultimi anni, oltre ad interventi strutturali, i due plessi sono stati oggetto di numerose opere di ammodernamento tecnologico che hanno fornito ai bambini aule dotale di lim interattive e schermi multimediali, fondamentali per la didattica e l’apprendimento.