Ceva: la Biblioteca civica mette a disposizione degli utenti la piattaforma MLOL con migliaia di libri, giornali e documenti

L’Amministrazione comunale di Ceva segnala che, a partire da gennaio, la Biblioteca civica “Aloysius Bertrand” metterà a disposizione dei propri frequentatori la piattaforma MLOL – Media Library On Line, pertanto tutti i tesserati potranno richiedere l’accredito al portale.

Chiunque voglia accreditarsi, potrà rivolgersi alla Biblioteca di Ceva, la quale comunicherà alla Biblioteca di Mondovì - Centro Rete del Sistema bibliotecario monregalese, che dal 2020 aderisce alla rete nazionale MLOL, i nominativi delle persone interessate ad accedere alla nuova risorsa. L’utente riceverà quindi una comunicazione dal Centro Rete di Mondovì con i dati di accesso.

Una volta attivato l'account, si potrà accedere al portale https://sbmonregalese.medialibrary.it/ ed effettuare il login utilizzando il nome utente, che corrisponde al proprio indirizzo di posta elettronica, e la password di cui sopra.

Il catalogo contiene oltre 40.000 ebook e 7.000 testate giornalistiche nazionali e internazionali, sono inoltre disponibili oltre due milioni di “risorse open” quali audiolibri, libri, mappe, spartiti musicali e molto altro, documentazione non soggetta al diritto d’autore e liberamente consultabile.

Gli utenti hanno a disposizione fino a un massimo di 2 prestiti di libri digitali al mese per una durata di 14 giorni; trascorso tale periodo di tempo, nel caso in cui non si sia potuto leggere il libro, sarà possibile prenotare nuovamente il prestito per altri 14 giorni, a condizione che lo stesso non risulti già prenotato da altro utente.

MLOL dà inoltre la possibilità di scaricare un’apposita app (denominata MLOL Reader), e di creare un profilo utente che consente il download (scaricamento) degli ebook e la loro lettura offline (in locale) sui propri dispositivi.

“Iniziamo il 2026 con una novità particolarmente interessante per tutti gli utenti della Biblioteca.” Dichiara Cinzia Boffano, assessore con delega proprio alla Biblioteca civica. “I nostri iscritti potranno accedere a un catalogo online con migliaia di titoli e di giornali, avendo così a disposizione una consultazione pressoché illimitata. È un grande passo avanti, il servizio si implementa e arricchisce attraverso strumenti smart che permettono agli utenti di fruire dei prestiti e della lettura senza doversi recare fisicamente in loco.”