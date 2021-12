Magliano Alpi: auto cappottata in via Ferrua

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (mercoledì 22 dicembre) a Magliano Alpi.



Coinvolta un'automobile in transito lungo via Ferrua, ribaltatasi sulla sede stradale. Non si segnalano feriti.



Sul posto la squadra dei vigili del fuoco volontari di Morozzo, per la rimozione del mezzo incidentato e la messa in sicurezza dell'area.