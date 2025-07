Alba, reparti specializzati dei Carabinieri per presidiare l’area della stazione ferroviaria

Nel luglio 2024 lo sgombero del residence della Stazione. Misura rivelatasi non sufficiente a evitare disordini nell'area

Sono state accolte le richieste avanzate dal sindaco di Alba Alberto Gatto e dall’assessore alla Sicurezza Davide Tibaldi per un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nell’area della stazione ferroviaria.

E' quanto fa sapere l'Amministrazione comunale albese dopo la riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza convocato su sua sollecitazione.

Dall'incontro tenuto martedì in Prefettura arrivata la conferma dell’arrivo delle squadre SIO (Squadre di Intervento Operativo) dei Carabinieri.I reparti specializzati dell’Arma opereranno in supporto ai militari della Stazione dei Carabinieri di Alba, con l’obiettivo di garantire un presidio più capillare e una maggiore percezione di sicurezza in una zona particolarmente sensibile del territorio cittadino.

«Ringraziamo il Prefetto, l’Arma dei Carabinieri, la Questura e tutte le istituzioni coinvolte per l’attenzione dimostrata verso le istanze della nostra comunità – dichiarano congiuntamente il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alla Sicurezza Davide Tibaldi –. L’arrivo delle squadre SIO rappresenta un segnale concreto di attenzione e di ascolto verso i cittadini, i pendolari, le famiglie e gli esercenti che quotidianamente vivono e lavorano nell’area della stazione. Continuiamo a lavorare per una città sicura, accogliente e viva».

Le squadre SIO integreranno l’attività ordinaria delle forze dell’ordine presenti sul territorio, rafforzando l’azione di prevenzione e contrasto a episodi di microcriminalità e degrado urbano.