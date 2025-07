Violento scontro tra due vetture a Carrù, nei pressi del casello autostradale.

Una delle due auto è stata sbalzata fuori strada a seguito dell'urto. La seconda solo parzialmente. Ma entrambe hanno preso immediatamente preso fuoco.

Per fortuna i conducenti non hanno riportato conseguenze e sono usciti autonomamente dall'abitacolo, in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco di Mondovì, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona.