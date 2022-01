Un plauso a chi ha operato in favore delle case popolari di Borgo San Dalmazzo

La notizia che per le case popolari di Borgo San Dalmazzo sono stati destinati interventi per 4 milioni e mezzo di euro, è un esempio tangibile che quando a livello competente si lavora in sinergia, si predispongono concretamente progetti operativi si ottengono risultati, allontanando altresì manovre di partito e interessi clientelari. La Regione e l’Azienda territoriale per la casa hanno compiuto un puntuale lavoro di monitoraggio che ha permesso di individuare nella nostra città dei fabbricati che necessitano di interventi strutturali urgenti.

Crediamo che un plauso, per la sensibilità di avere considerato i centri minori e per l’impegno che ha portato a questo risultato, vada dato in primo luogo a Marco Buttieri, vicepresidente dell’ATC Piemonte Sud e al consigliere regionale Paolo Bongioanni, esponenti di rilievo di una forza politica, Fratelli d’Italia, che sta dimostrando con le sue proposte e la sua attività di sapere governare, e di volere governare in piena sintonia con chi si identifica con il territorio cuneese e la sua comunità.

Il nostro plauso vuole essere anche una esortazione pubblica per una loro sempre maggiore azione politica di servizio.

Luca Ferracciolo (Borgo San Dalmazzo) e Guido Giordana (sindaco di Valdieri)