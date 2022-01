Tanti borgarini oggi hanno acceso “Un lumino per la Memoria” [GALLERY]

Un bel viavai oggi, domenica 23 gennaio, al Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo. Tanti borgarini hanno preso parte all'evento “Un lumino per la Memoria”, organizzato dall'amministrazione comunale in occasione della Giornata della Memoria. Fino alle 17,30 rappresentanti del Comune hanno distribuito a ogni partecipante un lumino da accendere e deporre accanto ai nomi di coloro che furono deportati, come ricordo e rinnovato impegno nel promuovere pensieri e azioni di pace e non violenza.



Ad accogliere i cittadini c'erano l'assessore Anna Bodino e il consigliere Francesco Papalia. Presente anche il presidente provinciale Anpi Ughetta Biancotto e il vignettista Danilo Paparelli.



Sono inoltre previsti altri eventi collaterali per la Giornata della Memoria.

Giovedì 27 gennaio ci sarà l'apertura straordinaria di MEMO4345 dalle 14.30 alle 18.30. Giovedì 10 febbraio alle ore 21 presso la biblioteca civica Anna Frank l'incontro a cura di APICE - Associazione per l'Incontro delle Culture in Europa, "Unione Europea: le nuove frontiere della Democrazia”. Presenzieranno Adriana Longoni, co-fondatrice di APICE e coordinatrice di progetti di cooperazione e sviluppo e della politica di vicinato per le Istituziogi europee, e Franco Chittolina, co fondatore di APICE già attivo per 25 anni presso il Consiglio dell'UE e la Commissione europea.



Martedì 15 febbraio apertura straordinaria di MEMO4345 dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in occasione dell'anniversario della seconda deportazione dal Campo di Borgo San Dalmazzo. Alle ore 17 "I Levi di Saluzzo e di Mondovì" raccontati dal nipote Antonio Brunetti. Durante il pomeriggio proiezione delle due video-narrazioni dedicate alle famiglie Greve e Lattes, deportate il 15 febbraio 1944 da Borgo San Dalmazzo.



Per tutti gli eventi al chiuso saranno obbligatori green pass rafforzato e mascherina ffp2. È consigliata la prenotazione per gli eventi in biblioteca (biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it – tel. 0171/265555) e a MEMO4345 (info@memo4345 – tel. 0171/266080).