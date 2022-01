Mezzi pesanti in città: Dronero chiede un incontro urgente alla Provincia

L'amministrazione comunale di Dronero ha richiesto un incontro urgente con il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna, e con i responsabilli della viabilità al fine di aprire un confronto per valutare le possibili soluzioni al problema della circolazione dei mezzi pesanti anche in considerazione degli ultimi fatti accaduti nel centro della città.



L'amministrazione provinciale ha dato la propria disponibilità per un incontro che dovrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana.

Al contempo la stessa amministrazione sta organizzando un tavolo di confronto con le aziende locali interessante dal movimento dei mezzi pesanti in centro città, con le forze dell'ordine e gli altri enti interessati per valutare le possibili misure e contro-misure al fine di limitare danni e pericoli per la cittadinanza.