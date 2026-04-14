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Cronaca | 14 aprile 2026, 07:27

Notte di vandalismi a Bra: incendiati cestini in centro

Interventi dei vigili del fuoco tra l’una e le 3.30. Forze dell’ordine sulle tracce dei responsabili

Immagine archivio

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Notte movimentata a Bra, dove una o più bande di ragazzini si sono “divertite” a incendiare alcuni cestini della spazzatura collocati nella parte centrale della città. Numerose, e a distanza di pochi minuti, le chiamate giunte ai vigili del fuoco, intervenuti in diversi punti tra l’una e le 3.30.

La squadra locale è stata impegnata in particolare in piazza Caduti di Nassiriya e in piazza Roma. Tutti gli incendi sono stati tempestivamente domati e, fortunatamente, non si sono registrati danni collaterali a strutture o veicoli nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, allertate da alcuni abitanti svegliati dal fumo e dal trambusto. Sono ora in corso accertamenti per risalire ai responsabili degli episodi, che hanno creato disagi e preoccupazione tra i residenti del centro cittadino.

redazione

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