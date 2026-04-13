Perdono l'orientamento sul Mongioie a causa della nebbia: soccorsa coppia di francesi [FOTO]

Brutta disavventura per una coppia di francesi che nella giornata di ieri, domenica 12 aprile, si trovavano sul monte Mongioie, nel territorio comunale di Roccaforte Mondovì.

La coppia ha perso l'orientamento a causa delle nebbia che è scesa nella zona in cui si trovavano, rendendo impossibile per loro intraprendere la strada del ritorno a valle.

L'allarme è scattato verso le 13 e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Ormea, in collaborazione con il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Cuneo, congiuntamente ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e all'elicottero Drago 66 proveniente da Torino.

I soccorritori sono riusciti a individuare la coppia che si trovava sul versante ovest del Mongoie. Una volta raggiunti, i due sono stati riportati incolumi a valle.