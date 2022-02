Peste suina africana, Coldiretti Cuneo: "Subito indennizzi e depopolamento cinghiali"

Coldiretti Cuneo saluta positivamente i metodi di gestione dell’epidemia di Peste Suina Africana che l’Assessorato alla Sanità ha proposto di adottare in Giunta regionale, tenendo conto dell’impatto economico che questa situazione sta generando sul territorio, ma anche sull’economia dell’intero Paese a causa dei blocchi commerciali che si stanno generando.

“Quelle proposte dall’Assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi alla Giunta sono misure certamente necessarie per garantire in tempi rapidi i primi indennizzi agli allevatori, che devono far fronte alle prescrizioni delle ASL con investimenti di tutela dalla Peste Suina, e per attuare nuovi piani di contenimento dei cinghiali con lo scopo di abbatterne circa 50.000 in tutto il territorio regionale” commenta il Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo, Roberto Moncalvo.

“L’auspicio – dichiara Moncalvo – è che ora la Giunta recepisca immediatamente quanto proposto poiché, sul lato risorse, l’iter del Decreto Sostegni a livello ministeriale può non essere immediato mentre le nostre imprese stanno già subendo danni economici e, sul fronte fauna selvatica, è urgente mettere in atto azioni di depopolamento dei cinghiali, minimizzando, però, quelle attività che prevedono lo spostamento degli animali”.