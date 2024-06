A Cartignano, Stroppo e Acceglio la nuova cartina dei sentieri della valle Maira

Una mappa escursionistica 1:25 000, realizzata dal Consorzio Turistico Valle Maira, con il supporto del BIM, Escursionista editore per rendere ancora più accessibili i numerosi sentieri della Valle.



66 itinerari indicati sulla mappa con colori diversi, gli stessi che si ritrovano sui 3 maxi cartelloni posizionati a Cartignano, Stroppo e Acceglio.



I percorsi sono stati tracciati da CuneoTrekking e dalla guida escursionistica Livio Belliardo, selezionati tra le centinaia di sentieri che attraversano la valle e la rendono un paradiso per gli amanti dell'outdoor.



La mappa è disponibile presso l'Ufficio Turistico di Dronero e da luglio anche negli Uffici di Marmora e Acceglio, nonchè nelle strutture ricettive della valle.

La nuova guida dei servizi e dei produttori

A giugno è stata realizzata anche la nuova Guida dei Servizi di Pubblica utilità e dei Produttori della Valle.



Uno strumento utile al turista, ma non solo, per trovare servizi di cui potrebbe avere bisogno in valle Maira: dal dentista, al caseificio, passando per fisioterapisti e veterinari.



La guida è distribuita gratuitamente negli Uffici turistici e presso le principali attività della Valle.