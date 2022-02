Marco Piccat riconfermato Capo Delegazione FAI Saluzzo per il prossimo triennio. La rielezione è stata notificata dalla Responsabile delle aree territoriali del FAI d’intesa con la Presidente del Fondo Ambiente italiano di Piemonte e Valle d’Aosta, Maria Cattaneo Leonetti.

”Sono lusingato per il rinnovo della carica – sottolinea il professor Piccat – e confermo il mio impegno, insieme a quello dei delegati a fare conoscere sempre più nel territorio gli obiettivi del Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con le altre realtà culturali locali e con le Delegazioni vicine.

Desidero ringraziare i componenti del mio gruppo - aggiunge Piccat – e tutti coloro che nello spirito del FAI sostengono con orgoglio la bellezza del nostro territorio, credendo nell’importanza di valorizzare e preservare l’ “ambiente” del nostro Paese, inteso come inscindibile unione di Natura e Cultura” .

La Delegazione saluzzese nata nel 2019 conta oltre 20 delegati impegnati in varie iniziative. Prima in ordine di tempo, l’organizzazione delle Giornate FAI di Primavera in calendario sabato 26 e domenica 27 marzo.

Per informazioni sulle attività e per tesseramenti, tutti i venerdì dalle 15,30 alle 17 i volontari FAI sono a disposizione presso la libreria l’Ortica, a Saluzzo, in via della Resistenza 4/A.

La Delegazione FAI Saluzzo e il gruppo FAI Giovani sono sulle pagine Facebook e Instagram; mail: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it

