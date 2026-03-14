Bra: la Confraternita della Santissima Trinità invita all'investitura dei nuovi Rettori

La grande famiglia dei Battuti Bianchi di Bra si prepara ad abbracciare tre nuovi confratelli, che assumeranno anche la carica di Rettori per l’anno 2026/27.

Cuore della cerimonia, in programma domenica 15 marzo, sarà la chiesa della Santissima Trinità, autentico scrigno del barocco piemontese, che si staglia sull'ala della Rocca, precisamente in corso Cottolengo.

Alle ore 17.30 il parroco don Gilberto Garrone, padre spirituale del pio sodalizio, celebrerà la Santa Messa in cui è previsto il suggestivo rito di investitura. Vestiranno il tipico camice bianco Franco Cocuzza (rettore), Andrea Maccagno e Silvio Malena (vicerettori).

Nel corso della celebrazione, a cui l'intera cittadinanza braidese è invitata, sarà espresso anche il grazie ai Rettori uscenti, Luciano Messa, Giorgio Grosso e Roberto Franco, per l’impegno e la dedizione che hanno profuso durante l'anno trascorso in carica.

Un po' di storia

La Confraternita della Santissima Trinità (detta dei Battuti Bianchi), presieduta da Valter Manzone, è composta da fedeli laici "custodi" di un tesoro di fede e di un bagaglio di tradizioni che trova linfa attraverso la partecipazione ai sacramenti, la preghiera e la testimonianza della vita.

Ancora oggi, dopo secoli di storia, appartenere a questa realtà, è motivo di stimolo per percorrere il cammino di cristiani in modo più intenso ed esemplare nella consapevolezza di chi vede nel camice bianco un'espressione della veste battesimale per un impegno nella vita spirituale e sociale di un'istituzione antica, ma sempre nuova.