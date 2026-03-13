Diabete e attività motoria: seminario al Parco Gesso e Stura di Cuneo

Martedì 10 marzo, presso la sede del Parco fluviale Gesso e Stura a Cuneo, la dott.ssa Valeria De Donno (diabetologa pediatra, referente dell’associazione “Jada”), ha tenuto un incontro informativo sul tema dell’implicazioni dell’attività motoria per persone con diabete. Presente anche Angelo Bono, presidente dell’Associazione diabetici di Fossano.

Un momento importante in vista delle uscite previste dal progetto Blue Vibes a f’Orma, lo spazio multisensoriale del Parco fluviale dedicato alla camminata a piedi nudi e al benessere che si trova a Cuneo in Piazzale Cavallera 13 e sui percorsi One Health a Fossano ,che vedranno coinvolti anche due gruppi di persone diabetiche: uno più giovane e l’altro più “avanzato”.

Tra il pubblico della dott.ssa De Donno erano infatti presenti, i responsabili dei servizi di educazione ambientale e accoglienza del Parco e il personale di Sportification, capofila del progetto Blue Vibes.

I gruppi che parteciperanno alle escursioni saranno oggetto di uno studio scientifico effettuato dal Dipartimento di Scienze Motorie dell’Università di Torino, supervisionato dalla dottoressa Anna Mulasso e da due laureandi, i cui risultati verranno divulgati in un incontro pubblico di restituzione.