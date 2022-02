Nuovi appuntamenti con Sgasà a Saluzzo e Mondovì

Di cosa parliamo quando pensiamo alla Circolarità? Che cos’è e come si struttura un’economia circolare? Ma soprattutto, è possibile ripensare il territorio della provincia di Cuneo secondo un modello di circolarità? Molto spesso la chiamano economia delle 3R, ma l'economia circolare non è solo "Riduci – Riusa - Ricicla", è molto di più!

Partendo dai concetti fondamentali per pensare ad un possibile modello di circolarità, passando per alcuni esempi concreti che sanno e hanno saputo incarnarne i suoi principi, i ragazzi del progetto Sgasà (il progetto che si propone di incentivare il passaggio ad un modello socio-economico nuovo in provincia di Cuneo partendo dall’alimentazione), con gli operatori della cooperativa NEMO - Nuova Economia in Montagna - proveranno a illustrare una panoramica, insieme generale e puntuale, di criticità, potenzialità e prospettive legate a questa importante tematica.

Proprio con la consapevolezza che argomenti come questo possano ancora generare sensazioni di confusione e disorientamento, legate soprattutto al carattere generico di termini come circolarità, sostenibilità, resilienza, ecc., gli eventi saranno strutturati in modo da essere il più fruibili e coinvolgenti possibili, con momenti di partecipazione attiva dei partecipanti, per far sì che ognuno possa trarne i maggiori stimoli e benefici.