Furti in abitazione o tentati tali, molte le segnalazioni in questi giorni. Le raccomandazioni dei Carabinieri

Due uomini in felpa con cappuccio hanno generato un certo allarmismo sabato 21 dicembre a Vignolo in via Cesare Pavese, quando sono stati sorpresi sul balcone di un'abitazione dal proprietario. La coppia di malintenzionati stava tentando di introdursi in casa intorno alle 18 ma sono stati disturbati e si sono dati alla fuga. Sono poi stati avvistati la domenica, sempre intorno all'ora di cena, in via Borgo San Dalmazzo in un giardino privato e in via Massimo d'Azeglio.



Sono giorni in cui anche sui social rimbalzano post con queste segnalazioni. Come noto in questo periodo dell'anno il fenomeno dei furti in abitazione o dei tentativi torna destando preoccupazione e paura. Al Comando provinciale dei Carabinieri di Cuneo, però, risulta in calo di circa il 30%-40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



In questi giorni, però, non solo Vignolo sembrerebbe trovarsi nel mirino di qualche malvivente, anche da Busca, Bra e Alba sono giunte chiamate alla centrale dei carabinieri. Il Comando provinciale di prassi e a titolo precauzionale dal primo dicembre all'8 gennaio incrementa le forze sul campo, anche con presìdi in borghese. Nei casi specifici ha intensificato la presenza capillare con pattuglie a piedi e in auto per fornire una maggiore sicurezza e senso di protezione per i cittadini.



Intanto, sono in corso le indagini per individuare i responsabili dei tentativi di furto e dei numerosi tentativi di truffa avvenuti sempre negli ultimi giorni nel Cuneese. In tal senso, la collaborazione da parte dei cittadini è una delle principali forme di prevenzione e determinante per la riuscita dell'attività investigativa.



Ecco quindi alcune raccomandazioni dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cuneo per poter prevenire i furti in abitazione, nei limiti del possibile.



Una delle più importanti, che coinvolge tutti, in caso di avvistamenti sospetti:

non aver timore o remore a scattare foto alle auto o persone sconosciute o non abituali in quella zona e contattare tempestivamente i carabinieri e forze dell'ordine;

se si avvista un carabiniere avvicinarlo senza timore per fornir dettagli su figure sospette incontrate.

Tra le raccomandazioni classiche, ma altrettanto importanti si ricorda di:

- chiudere la porta e le finestre

- supportarsi tra vicini con il passaparola in caso di partenze e assenze prolungate da casa;

- se si avvistano sospetti fare una foto a targa o alla persona e comunicare subito alle forze dell'ordine

tenere le luci accese o la tv accesa ad alto volume come deterrente