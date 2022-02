Backstage torna stasera: diventare imprenditori è più semplice con Confartigianato Cuneo

In onda stasera, giovedì 10 febbraio alle ore 21.00, la trasmissione Backstage condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, firmata targatocn con una puntata speciale dedicata ad una promozione speciale rivolta agli under 40 per associarsi a Confartiginatao Cuneo.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart TV a partire dalle ore 21.00 sulla Home Page di TargatoCN.it e sulla relativa pagina Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere tutto il dibattito sul nostro giornale.

“Diventare imprenditori è più semplice con Confartiginato Cuneo” questo il tema del dibattito in cui interverrà Daniela Balestra, vicepresidente provinciale della Confartigianato Cuneo, Francesca Nota, past president del Movimento Giovani, imprenditrice nel campo dei serramenti (Roero Infissi di Santa vittoria d'Alba) e Omar Garino, presidente in carica del Movimento Giovani, imprenditore nel campo costruzioni (tinteggiature e soluzioni per edilizia – Borgo San Dalmazzo).

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano. Autrice del programma, Charlotte Braghin.