Per la Fondazione Ospedale Alba-Bra un 5x1000 da record: raccolti oltre 284.000 euro

7773 firme hanno donato il 5X1000 realtivo al 2023 alla Fondazione Ospedale Alba-Bra, permettendo di raccogliere una cifra di 284.828 euro: un traguardo che l'ha portata per la prima volta tra le prime 100 organizzazioni non profit italiane (92° posto in Italia tra gli Enti del Terzo Settore, 5° posto in Piemonte, 1° posto in Provincia di Cuneo).

"Questo incredibile traguardo è il risultato della generosità e del sostegno costante della nostra comunità," ha dichiarato Luciano Scalise, Direttore della Fondazione Ospedale Alba-Bra. "Grazie alle 7773 persone che hanno scelto di destinare il loro 5x1000 a favore della nostra Fondazione, siamo entrati tra i primi 100 Enti del Terzo Settore, aumentando sia le firme a nostro favore che l'importo ricevuto. Questi fondi saranno utilizzati in particolare per la formazione del personale sanitario anche attraverso la realizzazione dei luoghi idonei a tale obiettivo (le sale, l’attrezzatura audio-video, la bellezza per rendere l’apprendimento più attrattivo), permettendoci di continuare a innovare e migliorare i servizi offerti, contribuendo in modo significativo alla salute pubblica."

Bruno Ceretto, Presidente della Fondazione Ospedale Alba-Bra, ha aggiunto: "Siamo immensamente orgogliosi di questo risultato e desideriamo ringraziare di cuore tutti i donatori che hanno contribuito. Il loro sostegno è fondamentale per la nostra missione e per dare supporto costante all’ASL CN2 per il miglioramento continuo dei servizi sanitari nella nostra comunità. Grazie a loro, possiamo guardare al futuro con ottimismo e determinazione".

La Fondazione Ospedale Alba-Bra è dedicata a supportare e migliorare le strutture ospedaliere di Alba e Bra, promuovendo l'innovazione e l'eccellenza nella cura dei pazienti. Attraverso iniziative di raccolta fondi e progetti mirati, la Fondazione si impegna a rispondere alle esigenze sanitarie della comunità locale, raccogliendo fondi destinati a progetti di ricerca, l'acquisto di nuove attrezzature d’avanguardia e l'implementazione di programmi di formazione per il personale sanitario, con l'obiettivo di garantire cure di alta qualità e accessibili a tutti.

Intanto, ha lanciato un ultimo appello: "Siamo ancora in piena campagna 5x1000 per l’anno in corso, invitiamo tutti i contribuenti a darci fiducia, una piccola parte delle tasse già pagate l’anno scorso, rimangono sul territorio e al contribuente non costa assolutamente nulla è l’Agenzia delle Entrate che devolve alla Fondazione Ospedale Alba-Bra l’importo relativo in maniera gratuita per il contribuente".