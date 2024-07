Pedalata per la ricerca: in bici per l'AIRC da Cuneo a Santiago de Compostela

I cuneesi Michela Tallone e Andrea Dotta affronteranno un lungo viaggio in bici per il progetto “Pedalando per la ricerca”. Questa iniziativa nasce 4 anni fa e consente di creare connessioni, lavorare sulla prevenzione e raccogliere fondi destinati alla ricerca.

Tutto il ricavato del loro viaggio sarà devoluto all’AIRC per la ricerca contro il cancro.

Li attendono 1900 km e 20000 metri di dislivello, suddivisi in 13 tappe, per raggiungere la lontana Santiago de Compostela.

La partenza sarà il 31 luglio da piazza Galimberti a Cuneo, alle 8 del mattino.

Useranno i social (Instagram e Facebook) per comunicare i dettagli delle loro tappe e le modalità per contribuire al progetto.

Michela e Andrea pubblicheranno un link nelle storie e nei post che faranno per poter eventualmente effettuare donazioni tramite un IBAN direttamente collegato all’AIRC.