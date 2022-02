Pegaso e Mercatorum: è boom di iscrizioni nelle sedi di Alba, Bra, Barolo e Cuneo

La didattica a distanza o Dad è una realtà che negli ultimi due anni è entrata nelle nostre vite insistentemente, dividendo l’opinione pubblica e creando scenari molto differenti a seconda dell’effettivo suo funzionamento nei diversi contesti nei quali viene applicata. Se ne parla spesso nell’ambito di scuola dell’obbligo, dove l’adattamento alle nuove misure coinvolge interi nuclei familiari e non soltanto lo studente, ma ha interessato in modo importante anche le sedi universitarie statali di tutta Italia.

Esistono categorie di insegnamento, però, che non hanno mai dovuto adattarsi alle nuove disposizioni, semplicemente perché queste ultime ne rappresentano da tempo un modus operandi prezioso e irrinunciabile. E’ il caso delle università telematiche, realtà che ormai da anni sono protagoniste di una crescita esponenziale nella domanda da parte di un pubblico di utenti sempre più interessato a proposte di formazione innovative e fruibili.

Tra queste realtà, Pegaso e Mercatorum, nelle sedi di Alba, Bra, Barolo, Cuneo e Imperia, sono protagoniste di un numero sempre più elevato di iscrizioni. Il nuovo anno accademico le ha viste addirittura triplicare i propri iscritti nelle sedi storiche di Palazzo Traversa a Bra e di piazza “Michele Ferrero” ad Alba, mentre anche la nuova sede di Cuneo, che si trova nei locali della Camera di Commercio, non ha tradito le attese della vigilia, catturando le attenzioni di tanti studenti e studenti lavoratori che, grazie ai vantaggi della formazione online, riescono a organizzare il proprio tempo senza compromettere una quotidianità necessaria.

A rendere innovativa la proposta di Pegaso, che con oltre 80 sedi e 100mila iscritti in tutta Italia è il più grande ateneo del nostro Paese, è un’articolata offerta di corsi di Laurea: quella magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, le "triennali" in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione, Ingegneria Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale, Scienze Motorie, Scienze dell’Educazione e della Formazione; le "magistrali" biennali in Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e delle Attività Motorie, Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza e Linguistica Moderna, oltre a 131 master, 20 corsi di perfezionamento e 59 di alta formazione.

L’Università Mercatorum, l’ateneo delle Camere di Commercio italiane, offre percorsi triennali in Comunicazione e Multimedialità, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Sociologia e Innovazione, Design del Prodotto e della Moda, Gastronomia Ospitalità e Territorio, Gestione di Impresa, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Lingue e Mercati, Scienze del Turismo, Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze e tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema, Scienze Giuridiche, oltre a quelli magistrali biennali in Management e Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Management e Relazioni Internazionale per lo Sviluppo Economico.

A dare un’importante contributo a tale importante incremento di iscrizioni sono anche le convenzioni che le sedi cuneesi di Pegaso e Mercatorum hanno stretto negli ultimi anni con importanti aziende (Ferrero Spa, Gruppo Egea, Rolfo Spa, per citarne alcuni) e organizzazioni del territorio (Confindustria Cuneo, Confartigianato Cuneo, Confcooperative Cuneo), assicurando una riduzione dei costi che generalmente riguarda anche coniugi e figli.

In un’intervista rilasciata all’Ansa il fondatore dell’Università Pegaso Danilo Iervolino spiegava come “nella difficoltà l’ingegno umano riesce a trovare soluzioni rivoluzionarie. Fatte le dovute proporzioni, la crisi mondiale dovuta alla pandemia da Coronavirus ha fatto emergere su larga scala i vantaggi dello studio online. Con questo intento, ci siamo impegnati per dare pronta risposta alle esigenze della nostra comunità degli studenti che, a oggi, conta ben oltre centomila iscritti, ma anche a quelli che ancora frequentano la scuola di ogni ordine e grado, mettendo a disposizione tutta la nostra esperienza”.

Il dottore Carmine Maffettone, che insieme al figlio Vincenzo dirige le sedi Pegaso e Mercatorum di Alba, Bra, Barolo, Cuneo e Imperia, così commenta la crescita delle iscrizioni: “Quando siamo partiti si faceva fatica a comprendere quanto fosse innovativo quello che stavamo facendo. Siamo un Paese dalla storia antica e influente, questo ci porta a essere spesso, inutilmente, conservatori e tradizionalisti di fronte ai vantaggi che la tecnologia ci mette a disposizione. La pandemia ha canalizzato il mondo dell’istruzione verso lidi che noi esploriamo con successo ormai da anni, che ora ci appartengono, dei quali abbiamo pieno controllo e che ci consentono ottimi risultati. Come ho già detto, per me esiste solo un motto: «L’importante è studiare»".

"Noi – aggiunge il dottor Vincenzo Maffettone – crediamo che, per raggiungere gli obiettivi, il tempo debba essere un alleato, e non un nemico che allontana dalla mèta. L’università telematica ha creato qualcosa di positivo, ha permesso alle persone di riappropriarsi di una parte della loro vita alla quale avevano dovuto rinunciare per i motivi più svariati. E ora è chiaro a tutti quello su cui noi investiamo da sempre.”

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare le sedi di Pegaso di Cuneo (via Emanuele Filiberto 3, tel. 0171/292348), Alba (piazza Michele Ferrero 3, tel. 0173/209.209) e Bra (piazza Caduti per la Libertà 20, tel. 0172 414862), oppure scrivere alle e-mail Ecpcuneo@unipegaso.it e eipoint.cuneo@unimercatorum.it.