Volley A1F. Novara abbatte Cuneo a colpi di aces: 3-0 per la Igor che segna 12 punti in battuta

Senza storia il derby piemontese. La Igor Gorgonzola Novara passa agevolmente al palasport di Cuneo battendo in soli tre set contro una Bosca S. Bernardo Cuneo mai entrata veramente in partita. A fare la differenza il sontuoso servizio delle ragazze di Massimo Lavarini, che ha creato scompiglio alla seconda linea delle padrone di casa: alla fine saranno addirittura 12 gli aces messi a segno dalle novaresi.

Una grande prova per la turca Ebrar Karakurt, che ha segnato a referto 4 battute vincenti, oltre 10 punti in attacco e 2 muri.

"Sapevamo che Novara ha nel fondamentale della battuta la sua arma migliore - commenta coach Andrea Pistola, - ma noi abbiamo iniziato veramente male la partita, che poi non siamo stati in grado di raddrizzare. Diciamo che non è stata la nostra miglior prestazione stagionale"

"Sicuramente potevamo fare qualcosa in più - dice invece il capitano della Bosca S. Bernardo, Noemi Signorile - , però loro sono uno squadrone e sanno come giocare. Quindi complimenti a loro. Sapevamo che battono bene e quando sei costretto a giocare palla alta è inevitabile diventi preda del muro avversario".

Da segnalare ad inizio partita, in occasione della settimana Special Olympic Unified Sports, la presenza dei ragazzi dell'associazione Amico Sport di Cuneo.

I SESTETTI: Coach Pistola manda in campo la palleggiatrice Signorile in diagonale con l'opposta francese Gicquel, schiacciatrici di banda Degradi e Kutznetsova, al centro Stufi e Squarcini. libero la giovane Gay. Risponde l'allenatore delle novaresi, Lavarini, con la regista americana Hancock in diagonale con l'opposta turca Karakurt, schiacciatrici di posto4 Daalderop e Bosetti. Libero Fersino.

PRIMO SET. Il primo break è di Novara con la battuta punto di Karakurt che porta l'Igor sul 2-4, ma Cuneo pareggia 6-6 con un gran muro di Gicquel su Daalderop. Nuovo allungo delle novaresi: prima su battuta punto dell'olandese Daalderop, poi grazie a Gicquel che mette fuori la palla del 6-9. Il tocco del muro novarese su attacco di Kutznetsova riavvicina momentaneamente le Gatte (8-9), ma una difesa lunga dell'olandese Daalderop torna in campo cuneese e finisce a terra senza che la palla sia recuperata, poi Squarcini sbaglia l'appoggio successivo e le ospiti fuggono 8-12 con conseguente time out di coach Pistola. Altri due aces di Karakurt portano Novara sul 12-18, arriva il secondo time out di Pistola che intanto ha inserito Jasper al posto di Degradi. Nulla da fare, il set è ormai segnato in favore della Igor: un altro ace delle novaresi, un attacco fuori di Giovannini ed il muro su Gicquel segnano il 16-25.

SECONDO SET. Allungo Cuneo (4-2) sull'errore di Daalderop che calibra male un attacco in parallela, ma la spina nel fianco Karakurt torna al servizio e mette subito a segno un doppio ace che segna il sorpasso novarese: 5-6 con Degradi che lascia il posto a Giovannini tra le Gatte. Un errore di Kutznetsova regala poi il break alle ospiti che vanno avanti 5-7, con nuovo importante allungo ancora da parte della turca di Novara su pallonetto vincente (5-8), cui fa seguito quello di Daalderop: 5-9, seconda interruzione del gioco da parte di Pistola. Finalmente Karakurt è fermata in attacco dal muro di Kutnetsova: Lavarini non si fida e chiama subito il primo time out a disposizione sul punteggio di 8-10. È ancora la battuta della Igor a fare male: ace dell'americana Hancock e siamo 9-13, Cuneo risponde con il diagonale vincente di Giovannini e torna a -2 (11-13). La pipe di Kutznetsova riapre il set per Cuneo, che pareggia i conti a 13 sul muro di Giovannini: il proficuo turno al servizio di Squarcini ha dato i suoi frutti. Torna però a materializzarsi l'incubo Karakurt, la quale va dai 9 metri e fa ancora danni alla ricezione cuneese. Risultato: un punto della turca dalla seconda linea e la successiva palla schiacciata out dalla russa di Cuneo rilanciano Novara avanti di 3 lunghezze: 15-18 ed ultimo time out per Pistola. Cuneo non molla: Kutznetsova gioca sulle mani del muro avversario e riporta la Bosca a -1 (17-18), che però poi deve subire il tocco lungo ma efficace della neo entrata Herbots la quale segna il 17-20. Un gran muro di Bosetti a fermare Gicquel dice +4 Novara (18-22). La P1 della Hancock regala il set ball (19-24) alla Igor ed il set sembra in archivio. Ma non è così: Cuneo recupera subito un break approfittando di uno dei rari errori di Karakurt che costringe coach Lavarini a fermare il gioco sul 21-24. Si riprende, arrivno il muro di Gicquel su Karakurt (22-24)e l'ace di Squarcini (23-24), ma poi Bosetti chiude il discorso con un perfetto diagonale in campo avversario che decreta il 23-25.

TERZO SET. Novara subito avanti 3-6, ancora grazie al servizio (ace di Bonifacio) con pistola costretto a correre ai ripari con il primo time out. Sul punteggio di 5-7 il coach cuneese cambia la diagonale palleggiatore-opposto inserendo Agrigoglio e Zanette per Signorile e Gicquel, ma è ancora la Igor ad andare a punto (6-10) sull'ennesimo errore in attacco cuneese, stavolta con Kutznetsova. Altro ace ospite: Hancock abbatte Kutznetsova (che lascia il posto a Jasper) e segna il punto del 7-12, poi è il turno di Bosetti e siamo 8-14. Altro time out di Pistola. Sul turno al servizio di Giovannini Cuneo recupera un break con il punto di Zanette (12-16), poi la Bosca approfitta dell'attacco out in diagonale di Zanette che costringe Lavarini ad interrompere il gioco sul punteggio di 14-17. Finalmente anche il servizio di Cuneo punge: Zanette mette pressione alla ricezione avversaria e Squarcini appoggia due palle che riportano le Gatte a -1 (17-18). Novara rialza la voce con il muro di Karakurt su Jasper, poi c'è il pallonetto di Bosetti e la Igor torna avanti 17-21. Match-ball ad opera di Daalderop, chiude meritatamente Karakurt (19-25)

BOSCA S. BERNARDO CUNEO-IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (16-25/23-25/19-25)

BOSCA S. BERNARDO CUNEO: Kutznetsova 8, Degradi 3, Squarcini 8, Giovannini 7, Zanette 3, Agrifoglio, Gicquel 8, Signorile, Caruso, Jasper, Gay (L), Stufi 2. Allenatore: Pistola - CUNEO: ric. 40% (19% prf), att. 38%, muri 5, ace 1, batt. sb. 10, errori 23