1,5 milioni per rilanciare Garessio 2000: interventi per innevamento artificiale, sentieristica e seggiovia

La Regione Piemonte, con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro, sostiene il rilancio di Garessio 2000: si tratta del secondo intervento più importante dopo quello alla funivia di Oropa (2 milioni di euro).

La sigla ufficiale dell'accordo è avvenuta ieri, venerdì 18 febbraio, in municipio a Garessio, alla presenza non solo degli amministratori comunali e regionali, ma di molti sindaci del territorio.

La misura per la Regione significa innanzitutto il rilancio dell'economia locale attraverso il suo bene più prezioso: la montagna.

Il finanziamento si tradurrà in interventi per l'impianto di innevamento artificiale, in modo da consentire l'apertura, anche in caso di scarse precipitazioni nevose come quest'anno, puntando a un turismo a 360°: cioè che possa generare attrattività tutto l'anno, anche d'estate.

"La riqualificazione comprende il recupero al deperimento dovuto negli anni" - spiega Danilo Armano, responsabile tecnico di Garessio 2000 - "Il finanziamento servirà per il potenziamento dell'innevamento artificiale e per interventi che consentano la rimessa in funzione dell'impianto di risalita più alto, il Mussiglione. I lavori per la seggiovia del Berlino sono in stato avanzato e contiamo di riaprirla entro l'estate: questo consentirà di puntare allo sviluppo di un turismo appetibile tutto l'anno. In questo senso vorremmo sviluppare progetti di potenziamento anche per le baite, l'accoglienza dei turisti e il sistema di sentieristica sull'intero comprensorio, nel rispetto dell'ambiente e della natura presente".