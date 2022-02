A Borgo San Dalmazzo un presidio contro la guerra in Ucraina organizzato dall'Anpi

Le code dei veicoli in fuga da Kiev





Sabato 26 febbraio alle ore 10 l'Anpi di Borgo e valli propone un presidio contro la guerra in Ucraina, al cippo di via Valdieri.

L'Anpi si appella all'articolo 11 della Costituzione: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

La presidente Maddalena Forneris: “Invito tutta la cittadinanza. Chi ha pensieri di pace si presenti per un momento di riflessione. Purtroppo sembra davvero che la Storia non abbia insegnato niente”.