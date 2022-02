Cuneo 'invasa' dal padel: quattro nuovi campi alla bocciofila sul viale degli Angeli

La bocciofila "La Novella" di Cuneo, ubicata in viale degli Angeli, è pronta a proiettarsi nel futuro. In che modo? Con l'apertura al padel, e la costruzione di quattro campi. due coperti e due scoperti.

I campi sorgeranno al posto di quelli scoperti di bocce alla lunga e del bocciodromo coperto. Intoccati i campi dedicati alla petanque.

Il nuovo assetto della bocciofila più antica della città - gestita in concessione sino al 2033 dall'omonima società - sarà pronto in circa due mesi e avrà come principale obiettivo quello di attrarre nuovi soci, perché no giovani.