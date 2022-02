A fine mese la firma del contratto per il "Nuovo" Nuvolari

L'entrata dell'ormai ex Nuvolari

Dopo quattro anni di abbandono nei prossimi mesi - si parla di settembre - il "Nuvolari" tornerà ad aprire i battenti nell'ultima incarnazione immaginata dall'amministrazione comunale, il "Nuovo". A fine mese, infatti, il Comune di Cuneo firmerà la convenzione con la Cuneo padel&sport ssd, società sportiva dilettantistica formata da sei soci cuneesi vincitrice del bando di gara lanciato lo scorso autunno.

Si tratterà - come già paventato nei prossimi mesi - di una commistione tra sport e cultura votata all'aggregazione. L'obiettivo del bando per stessa ammissione dell'assessore Cristina Clerico era quello di mantenere la storica anima della zona, seppur in una veste diversa.

Il progetto della società comprenderà inevitabilmente la realizzazione di tre campi da padel coperti - che andranno quindi a unirsi a quelli già presenti allo Michelin Sport Club e in frazione Madonna dell'Olmo - e realizzare poi opere che tengano conto delle altre strutture sportive già presenti nell'area.

L'accordo tra Comune e società durerà sino al 2036 e avrà un valore di canone annuo pari a 1.800 euro.