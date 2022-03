A Bastia Mondovì l'ultimo saluto a Francesca Mansuino, storica titolare della trattoria "Reale"

Saranno celebrati domani, mercoledì 2 marzo, i funerali di Francesca Mansuino, vedova Vivalda, che per più di trent'anni gestì la storica trattoria "Reale" di Bastia Mondovì.

Si è spenta all'età di 98 anni, circondata dall'affetto dei suoi cari. In paese, in queste ore di lutto, la ricordano per la sua gentilezza spontanea e per la capacità di aiutare gli altri, sempre con discrezione, senza chiedere nulla in cambio.

La signora Francesca lascia la figlia Giuseppina, "Iose", vice sindaco di Bastia, Graziella, storica e apprezzata maestra che insegnò per diversi anni alle elementari di Branzola, Marina, Ivano e gli affezionati nipoti e pronipoti.

Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle 19.30 nella parrocchia di San Martino, dove domani alle 15 saranno celebrati i funerali.

Condoglianze da parte di tutta la nostra redazione.