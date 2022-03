E-commerce in crescita: tante le esperienze di successo anche in Piemonte

Il settore dell'e-commerce continua a crescere, come dimostrano i dati registrati dagli analisti negli ultimi anni, per merito di tecnologie sempre più efficaci e di un'offerta in grado di soddisfare ormai tutte le esigenze del mercato. Anche in Piemonte non mancano esperienze di successo in tal senso, con iniziative imprenditoriali che hanno saputo puntare sull'artigianalità e sulla tipicità dei prodotti: ecco qualche esempio.

Il boom dello shopping online coinvolge tutta l'Italia

L'aumento delle vendite online, sia per ciò che riguarda beni fisici che servizi digitali, ha ormai investito tutta Italia, seppure con qualche differenza in termini di crescita tra regione e regione. Gli italiani dimostrano infatti di apprezzare molto le proposte provenienti tanto da siti di e-commerce e marketplace come Amazon, quanto quelle delle piattaforme di intrattenimento e di gioco, come quelle censite da Casinos.it, che mettono a disposizione passatempi di vario genere da utilizzare nel tempo libero.

L'uso di portali e applicazioni dedicati ai giochi da casino, dalle slot machine alle roulette fino a poker e blackjack, rappresenta un esempio lampante di questa nuova tendenza digitale, a cui gli utenti si mostrano sempre più interessati sia per una questione di praticità d'uso che di sicurezza, visti gli enormi progressi in fatto di protocolli per la protezione dei dati.

In questo senso, gli e-commerce si collocano come una delle realtà più interessanti da studiare, sia da un punto di vista economico che per quanto riguarda l'aspetto culturale, se consideriamo come i siti che vendono online siano riusciti ad abbattere la sfiducia da parte di quelle fasce di consumatori meno vicine alla tecnologia. È così che si è arrivati a numeri davvero importanti, con un giro di affari a livello globale di quasi 5000 miliardi di dollari e un +27,6% rispetto all'anno precedente, frutto anche dell'ormai vasto utilizzo dei dispositivi mobili per concludere acquisti online.

Sul territorio italiano sono soprattutto le regioni del nord a registrare le maggiori percentuali di acquisti sul web, con Valle d'Aosta, Sardegna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia in testa, e tante sono le iniziative imprenditoriali che continuano a svilupparsi in tal senso, anche in Piemonte.

Shopiemonte, i prodotti tipici regionali sbarcano sul web

Uno dei siti che mettono al centro le tipicità piemontesi sul web è Shopiemonte, un e-commerce che punta tutto sulla qualità delle specialità alimentari regionali. Sfruttando la vetrina digitale, che permette di raggiungere potenzialmente clienti dislocati in ogni parte del mondo, Shopiemonte mira a valorizzare il territorio proponendo prodotti enogastronomici selezionati, dalle confetture al vino, passando per liquori, salumi e formaggi.

Proprio il settore alimentare è tra quelli che stanno registrando i maggiori tassi di crescita online, a dimostrazione del fatto che gli utenti sono sempre più propensi ad acquistare su internet anche prodotti tradizionalmente legati a una dimensione commerciale più fisica, e Shopiemonte rappresenta una delle realtà che meglio si sta muovendo per portare le specialità piemontesi sulle tavole degli italiani e non solo.

Bibofattoamano, abbigliamento per bambini made in Cuneo

Tutto cuneese è invece il progetto Bibofattoamano, store di abbigliamento e accessori per bambini prodotti in maniera artigianale. In questo caso a fare la differenza rispetto alle solite proposte commerciali è proprio il carattere artigianale del negozio, che dunque combina il lavoro manuale di stampo più classico all'uso delle tecnologie digitali per raggiungere i clienti.

Il sito nasce un'idea di Maria Francesca Panetta, giovane mamma di Santa Croce di Cervasca avvicinatasi all'arte del cucito per hobby e capace di trasformare questa passione in un vero e proprio lavoro. Dal 2018 a oggi, il marchio Bibofattoamano ha raggiunto tantissimi clienti in tutto il mondo registrando molta curiosità e interesse verso una proposta lontana anni luce dalla cosiddetta fast fashion che oggi domina il mercato. Un ottimo esempio di creatività e di capacità imprenditoriali made in Piemonte, che rende lustro a una regione da sempre in grado di trainare l'economia nazionale.