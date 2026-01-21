"Resilienza e innovazione": prima seduta del Comitato per l’Imprenditoria Giovanile della Camera di Commercio di Cuneo

Il Comitato per l’Imprenditoria Giovanile ha avviato ufficialmente le sue attività con la prima seduta che si è svolta martedì 20 gennaio presso l’Ente camerale.

L’organismo, istituito per sostenere e valorizzare le iniziative imprenditoriali delle nuove generazioni, segna un passo decisivo nel rafforzamento delle politiche camerali a favore dei giovani del territorio cuneese, al centro del programma della Camera di commercio.

L’insediamento del Comitato risponde a un’esigenza non più procrastinabile: contrastare il progressivo invecchiamento del tessuto imprenditoriale locale. Il preoccupante calo demografico, infatti, si riflette direttamente sulla vitalità del nostro sistema economico, rendendo il ricambio generazionale una sfida com plessa e vitale. In questo scenario, il Comitato nasce con il preciso obiettivo di invertire la rotta, lavorando su un doppio binario di attrattività: da un lato, lavorando per creare le condizioni affinché i nostri migliori talenti trovino qui le ragioni per restare e investire nel proprio futuro; dall'altro, posizionando la provincia di Cuneo come un hub dinamico capace di attrarre nuove energie imprenditoriali dall'esterno. Solo sostenendo con forza il protagonismo giovanile potremo garantire la resilienza e l'innovazione necessarie a mantenere alta la competitività del territorio.

L’incontro è stato aperto dal Presidente della Camera di Commercio Luca Crosetto che, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al Comitato, ha spiegato le motivazioni che hanno spinto l’Ente a costituirlo e che cosa si aspetta dal lavoro di questo nuovo, importante organismo.

"Il programma di mandato 2025-2030 mette i giovani al centro delle nostre strategie e in questa ottica abbiamo deciso di costituire il Comitato per l’Imprenditoria Giovanile, presieduto da Francesca Nota - sottolinea il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto - Con questo organismo vogliamo creare un luogo di convergenza che faccia sintesi delle tante, valide iniziative che realizzano in questo ambito le Associazioni di Categoria. L’obiettivo è trasformare il Comitato in un acceleratore capace di armonizzare queste energie, offrendo un supporto coordinato e strutturato a chi sceglie di fare impresa sul nostro territorio."

Il saluto del Presidente Crosetto è stato seguito dall’intervento della Presidente del Comitato Francesca Nota, giovane componente della Giunta camerale, che ha evidenziato le linee operative dell’organismo e le speranze che ripone nel lavoro di questo nuovo soggetto.

“L’istituzione del Comitato per l’Imprenditoria Giovanile segna l’inizio di un percorso che vogliamo far crescere insieme al territorio – dichiara la Presidente Francesca Nota – Vogliamo mettere a disposizione le esperienze dei giovani imprenditori, puntando su condivisione e collaborazione e rafforzando il dialogo con il mondo della scuola. Allo stesso tempo intendiamo mettere la formazione al centro come leva per affrontare con successo le sfide del futuro.”

Il Comitato riflette la poliedricità del tessuto economico locale riunendo i rappresentanti delle sezioni giovani imprenditori designati dalle Associazioni datoriali e due consiglieri camerali eletti in rappresentanza dei professionisti e del credito. L'incontro ha visto la partecipazione di tutti i componenti, ciascuno dei quali ha presentato il proprio percorso imprenditoriale, in un momento di confronto e ascolto attivo che ha arricchito profondamente il dibattito. Le storie condivise hanno dimostrato che il Comitato rappresenta un mosaico di competenze e visioni uniche.

La consapevolezza emersa è che la somma delle parti sia decisamente superiore ai singoli componenti, e che il Comitato saprà trasformare le specificità e le differenze in una forza corale, capace di generare un valore aggiunto concreto per l'intera comunità economica cuneese. Durante i lavori, l’attenzione si è focalizzata sull'analisi dei dati relativi al contesto economico provinciale con un primo focus su demografia, imprenditoria e occupazione giovanile e un secondo momento dedicato all’esame dei servizi camerali a supporto di startup e nuovi imprenditori. Tali risorse risultano oggi ulteriormente potenziate grazie al contributo strategico del neonato Comitato, che si pone come punto di riferimento operativo all'interno della Camera di commercio di Cuneo.

In chiusura, i membri sono stati chiamati a contribuire con proposte strategiche e spunti di riflessione volti a definire nuove politiche di rilancio e azioni concrete per incentivare la cultura d’impresa tra le nuove generazioni. Un pilastro dell'azione del Comitato sarà il consolidamento del dialogo con il mondo della scuola e dell'università. È essenziale costruire un ponte solido tra formazione e impresa per abbattere il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, lavorando per garantire ai giovani un inserimento occupazionale rapido e di qualità. Il Comitato, i cui componenti saranno in carica per un quinquennio, perseguirà i propri obiettivi lavorando in sinergia e in collaborazione con l’ente camerale e gli altri stakeholders del territorio.

La composizione del Comitato Imprenditoria Giovanile

NOTA Francesca Presidente

Rappresentanti Associazioni di Categoria Provincia di Cuneo

MARENCO Luca C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori Cuneo

GALLO Giada CNA - Associazione Territoriale di Cuneo

GASTALDI Marco Confagricoltura Cuneo

BONAUDI Enrico Confapi Cuneo

GARINO Omar Confartigianato Imprese Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo

BOAGLIO Elisabetta Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Cuneo

GIORDANO Giulia Confcooperative Piemonte Sud

VOGHERA Chiara Confesercenti di Cuneo e Provincia

PETRELLI Veronica Confindustria Cuneo Unione Industriale della Provincia

BERTORELLO Nicolò Federazione Provinciale Coldiretti Cuneo

BELLO Alessandro Legacoop Piemonte Rappresentanti Camera di commercio Cuneo

COLLINO Giovanni in rappresentanza dei professionisti

CAVALLO Claudio in rappresentanza del settore credito