Serata sportiva in amicizia

Toyota in occasione delle OIimpiadi e Paraolimpiadi 2020 ha chiesto alle Concessionarie di tutta Italia di partecipare al "Progetto Road2Tokyo" per favorire la pratica sportiva e la valorizzazione delle "diversità" nelle proprie Community.

Con grande orgoglio e soddisfazione il Progetto di beneficienza "Amico Sport: nulla è impossibile" presentato dalla FujiAuto è stato selezionato come "Vincitore".

E' un Progetto Straordinario che consiste nella donazione di € 15.000 da parte di Toyota e un’altra di pari importo da parte della Concessionaria Fujiauto, per sostenere Amico Sport nella realizzazione di uno spazio dedicato al tempo libero dei ragazzi dell’Associazione con disabilità intellettiva, per favorire la socializzazione e imparare a vivere davvero, per sentirsi protagonisti della propria vita e guardare al futuro con orgoglio e speranza...con il sogno di un mondo davvero inclusivo.

Martedì 22 marzo, alle ore 20, la FujiAuto e Amico Sport hanno organizzato un Torneo durante il quale la Concessionaria FujiAuto, nello specifico, il Titolare Enzo Mattiauda con grande gioia ha consegnato l'assegno di € 30.000 grazie al quale si sosterrà il progetto di “Amico Sport” dando vita alla ristrutturazione dei locali per ospitare le attività dell’Associazione.





È stata una bellissima serata all’insegna dello sport e dell’amicizia, dove una cinquantina di “atleti special” sono stati suddivisi in due squadre la "Fu" e la "Ji", cimentandosi nelle seguenti discipline: volley, calcetto, basket, tennistavolo e calciobalilla.

“Le squadre si sono confrontate rispettando al massimo le regole del Fair Play e con due vincitori assoluti: l'AMICIZIA e l'INCLUSIONE! La Fuji Auto è stata così gentile con noi perché al temine delle partite, ha offerto un fantastico buffet a tutti gli atleti.

A nome di tutta la famiglia “Amico Sport”, desidero ringraziare lo straordinario gruppo Fuji Auto perché oltre all’importante contributo per le nostre attività, ha regalato un bellissimo momento inclusivo ed “esclusivi” che dà senso a tutto il lavoro che si fa durante l'anno con gli atleti speciali!”, commenta una raggiante Cristina Bernardi, presidente ASD Amico Sport.





Tutte le foto della serata è possibile trovarle nei canali Social





A.S.D. Amico Sport (Cuneo)

www.amicosport.org

Facebook @amicosportcuneo

Instagram @amico_sport





FUJIAUTO

www.mattiaudagroup.com

Facebook @FujiautoSrl

Instagram @toyota_lexus_fujiauto