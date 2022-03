La Biblioteca di Alba ricorda Alberto Reinero

Sabato 9 aprile, alle ore 17.30, nella sala Beppe Fenoglio, la Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba e l’Assessorato alla Cultura organizzano un pomeriggio dedicato ad Alberto Reinero, a cui, nel 2011, venne intitolata la saletta audio-video della Biblioteca stessa.

Reinero (1930-1983) fu figura di notevole spessore nel panorama culturale locale: diplomato in canto a Verona, direttore di formazioni corali, organista nella chiesa albese di San Giovanni, seppe diffondere il proprio amore per l’arte e il suo operato fu fondamentale per la città negli anni in cui ancora non esistevano strutture di divulgazione della cultura musicale.





L’incontro sarà condotto dall’Assessore alla Cultura Carlotta Boffa che dialogherà con Paolo Paglia, musicista e studioso, autore del volume I ragazzi di Alberto Reinero (edizioni Langhe Roero Monferrato). Paglia, che di Reinero è stato allievo, tratteggia la figura del maestro attraverso ricordi, aneddoti e testimonianze, delineando nel contempo la vita culturale albese negli anni ’60 e ‘70. Interverrà anche l’editore Roberto Cerrato.





L’ingresso è libero con obbligo di green pass rafforzato, prenotazione consigliata sul sito bibliotecacivicadialba.eventbrite.com

Per informazioni si può telefonare al numero 0173 292468 o scrivere alla mail prestito@comune.alba.cn.it.