Seggiovia di Argentera, al via i lavori nonostante neve e gelo: obiettivo consegna a luglio [VIDEO]

Neve e gelo non hanno fermato i lavori alla seggiovia di Argentera, che proseguono per la consegna prevista il 31 luglio prossimo.



La ditta CCM Finotello srl ha presentato il progetto esecutivo e le relative modifiche per l'impianto di risalita. E' stato, quindi, verificato e inviato a fine gennaio all'Unione Montana Valle Stura per il trasferimento ad Ansfisa, l'ente certificatore che dovrà approvarlo e validarlo.



Nel frattempo, la ditta affidataria ha richiesto il subappalto ad altra ditta per l'esecuzione dei lavori propedeutici come togliere seggiolini, carrucole, tutti da revisionare, correggere e dove necessario sostituire. Il Comune di Argentera ha autorizzato l'affidamento dei lavori propedeutici alla ditta TreAlpi srl con apposita determina.



Non potendo procedere alla consegna totale dei lavori, possibile solamente dopo approvazione e validazione del progetto esecutivo da parte di Ansfisa, si è quindi proceduto a quella parziale. Sono così iniziati in questi giorni i lavori propedeutici a cura della ditta TreAlpi srl.



Questa settimana è stato messo in funzione l'impianto per 40 minuti per verificare non vi fossero altri malfunzionamenti sulla linea e tra ieri e oggi hanno concluso la rimozione di tutti i seggiolini.



Lunedì, 9 febbraio, sarà un'altra data cruciale, è in programma la magnetoscopia, un esame tecnico che serve a verificare e appurare lo stato di salute della fune in modo dettagliato e analitico. Solamente dopo l'esito di tale verifica sarà possibile disinstallare la fune, smontare tutte le altre parti componentistiche e infine il motore.



Sono quindi gli ultimi giorni che l'attuale motore verrà messo in funzione (vedi nel video sotto).



Soddisfatta per l'andamento dell'iter e delle attività Monica Ciaburro deputata di Fratelli d'Italia e sindaco di Argentera.



“Si sta lavorando con determinazione per un obiettivo comune – commenta Ciaburro -, per ridare ad Argentera la sua seggiovia e riportare gli amanti dello sci in valle Stura. Non si è perso tempo – prosegue - per cercare di rispettare procedure e finire nei tempi. Si procede con l'aiuto di tutti, buon senso ed equilibrio. Ringrazio la ditta TreAlpi, il capocantiere Giuseppe e tutta la sua squadra per l'alta professionalità, mirata al raggiungimento del risultato con la massima attenzione nonostante le condizioni meteo avverse. Ringrazio, inoltre, tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle operazioni a vario titolo come Gianluca, Franco, Loris, Valéry ed Alessandro che con la Pasticceria Bruno tiene aperto anche in giorno di chiusura per fornire un servizio di ristoro agli operai per il pranzo.

Colgo l’occasione per riportare alla realtà, che è stata travisata da qualcuno il quale, pur essendo presente sul posto, ha pubblicato sui social una versione non veritiera, sostenendo che il paese fosse disabitato e che i locali commerciali fossero tutti chiusi. Ringrazio tutti quelli che invece stanno dando servizio a turisti e comunità – conclude - tenendo i propri esercizi aperti”.