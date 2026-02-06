Vicoforte, eletto il nuovo consiglio comunale dei ragazzi, Francesco Ballatore nuovo sindaco

Si sono svolte oggi, venerdì 6 febbraio, le elezioni e lo spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vicoforte.

Mercoledì 11 febbraio alle 10, nella sala Congressi di Casa Regina, si insedierà il nuovo Consiglio e saranno comunicati gli incarichi del vice sindaco e degli assessori con i rispettivi incarichi ed i capigruppo delle tre componenti consiliari.

Su 195 studenti delle classi terza e quarta della scuola primaria e delle tre classi della scuola secondaria, si sono presentati 187 votanti, che hanno espresso 184 voti validi e 3 schede nulle.

Sono risultati eletti: Francesco Ballatore con la carica di sindaco (classe seconda scuola secondaria), con i consiglieri: Alice Bellisio (classe prima scuola secondaria), Gabriele Aragno (classe prima scuola secondaria), Martina Cosmi (classe quinta scuola primaria), Fabio Maccagnan (classe prima scuola secondaria), Riccardo Romero (classe prima scuola secondaria), Vittoria Sciandra (classe prima scuola secondaria), Giulia Balbo (classe quarta scuola primaria.

Altri consiglieri (candidati sindaci o candidati nelle loro liste): Mattia Raviolo (classe quarta scuola primaria)

Matteo Aschero (classe quarta scuola primaria), Bianca Melino (classe seconda scuola secondaria), Samuele Aime (classe prima scuola secondaria), Sofia Gerbino (classe prima scuola secondaria).

Tutte le fasi della formazione delle tre liste in lizza, della campagna elettorale e delle elezioni (scrutini compresi) sono state seguite dalle insegnanti Elisa Barale, Loredana Marone e Patrizia Rebaudengo; hanno partecipato parecchi ragazzi nelle vesti di scrutatori e di componenti della “commissione di vigilanza”.

Alla proclamazione degli eletti erano presenti la Dirigente scolastica Rossana Iadarola, il Sindaco Gian Pietro Gasco ed il Vice Sindaco Roberto Botto, oltre alla Sindaca dei Ragazzi uscente Anastasia Oggerino che oggi frequenta la classe terza della scuola secondaria.

Il primo impegno del nuovo giovane Sindaco sarà nominare la Giunta e, al suo interno, il Vice Sindaco assegnando loro i rispettivi incarichi che saranno presentati mercoledì 11 febbraio alle ore 10 nella Sala Congressi di Casa Regina.