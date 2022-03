La pandemia? Il più grande laboratorio sociologico della storia recente

Ed è questo il tema della puntata di Quarta Parete in onda stasera martedì 29 marzo su Targatocn e LavocediAlba alle 21 e sulle pagine Facebook delle due testate.

La puntata del format condotto da Barbara Simonelli dedicherà un'analisi sociologica a quanto accaduto negli ultimi due anni. Il tema non è solo sanitario, economico o psicologico, ma tocca da vicino la società, l'uomo nelle sue relazioni e nelle sue proiezioni verso il futuro.

A parlarne il sociologo e professore dell'Università di Torino dottor Giuseppe Tipaldo.

Quarta Parete sarà trasmessa dagli spazi di Isiline, provider per la fibra ottica e la connessione veloce ormai di riferimento per privati e aziende in tutto il Piemonte.

Appuntamento a questa sera, alle 21. Per ritrovarci ogni martedì con "Quarta parete".