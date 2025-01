Racconigi: parte il progetto “Masca Theatron”, un anfiteatro Naturale nel sentiero del Maira

Ad aprile 2025, nel cuore del Sentiero del Maira a Racconigi, sarà inaugurato il Masca Theatron, un innovativo anfiteatro immerso nella natura, che promette di diventare un nuovo punto di riferimento per la cultura e la comunità locale. Il progetto, promosso dal consigliere con delega all'ambiente Enrico Mariano, avrà un costo totale di 14.000 euro, comprensivo di allestimento e inaugurazione, e verrà realizzato grazie alla collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Teatro Selvatico.

L’iniziativa nasce con l’intento di creare un palcoscenico naturale dove arte, ambiente e comunità possano incontrarsi e fondersi. Questo spazio suggestivo e unico nel suo genere offrirà la possibilità di ospitare eventi culturali, concerti, performance artistiche e presentazioni di libri, dando vita a un’atmosfera speciale in cui l’arte si coniuga perfettamente con la bellezza del paesaggio circostante.

La costruzione del teatro vedrà il coinvolgimento di artisti e collettivi specializzati che daranno vita a un’installazione ecologicamente sostenibile. Margherita Bertoli, esperta in biocostruzione artistica partecipata, guiderà la realizzazione dell’anfiteatro, utilizzando materiali naturali come bambù e canna mediterranea per creare una scenografia che si integrerà armoniosamente con l'ambiente circostante.

Ad occuparsi dell’installazione delle luci sarà Kaneko Studio: le luci, progettate per interagire con materiali come tessuti, nastri e pellicole, daranno vita a scenari suggestivi che arricchiranno l’esperienza notturna dello spazio. Le sedute invece, realizzate con rettangoli di fieno, saranno artisticamente rivestite dal collettivo Batik, che si impegna nel recupero dei capi d'abbigliamento e dei tessuti, promuovendo la sostenibilità e preservando le pratiche dell’arte sartoriale e del folklore tradizionale.

Durante la fase di costruzione, l'Associazione Teatro Selvatico condurrà il laboratorio “Polimnia”, che invita i partecipanti a riscoprire il proprio lato animale, esplorando il concetto di branco e lupo solitario.

Dall'associazione fanno sapere: "Quando il consigliere Enrico Mariano ci ha mostrato questo luogo, raccontandoci il desiderio di creare un teatro immerso nella natura, ci siamo sentiti profondamente onorati. È la prima volta che un’amministrazione comunale nella nostra provincia ci concede totale libertà creativa, affidandoci la visione completa: dall'idea iniziale, alla scelta del nome, fino al coinvolgimento degli artisti. Questa fiducia per noi è preziosa e ci ha dato l’opportunità di immaginare un luogo che fosse molto più di un semplice spazio performativo e non solo uno spazio per eventi, ma un organismo vivo, in ascolto del paesaggio e delle storie che lo abitano. Siamo felici, inoltre, di poter offrire visibilità ad artisti che stimiamo molto e con cui abbiamo condiviso pezzi importanti del nostro percorso. Coinvolgere Margherita Bertoli, Kaneko Studio, il collettivo Batik e i Baklava Klezmer Soul, che si esibiranno all’inaugurazione, non è solo una scelta artistica: è un modo per onorare il valore del cammino condiviso, portando nella materia la stessa cura che mettiamo nei nostri percorsi teatrali."

"Il bosco, l'armonia degli alberi, il fruscio del vento tra le fronde e il gorgoglio del fiume. Tutti questi elementi saranno integrati nell'anfiteatro dedicato alle Masche, custodi antichissime della natura. Uno spazio per eventi e presentazioni, che valorizza ulteriormente il nostro ambiente e la nostra natura, obbligandoci a riflettere sul nostro rapporto con essa, con il bosco e con quella parte di mondo che definiamo selvaggio –commenta il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano- L'Associazione Teatro Selvatico ha saldamente coniugato queste idee con un progetto estremamente interessante, sapendo interpretare in modo sinergico lo spirito del posto e quello racconigese".