Spettacoli, mostre ed eventi gastronomici: così la Granda celebra il giorno della Befana

Ecco i principali eventi dei giorni 4 - 6 gennaio in Granda, con la festa dell’Epifania. Sarà tempo di mongolfiere a Mondovì e ancora di molte rappresentazioni legate alla tradizione e all’arrivo dell’anno nuovo: presepi viventi, concerti, spettacoli teatrali, mercatini, fiere, mostre ed eventi gastronomici, ciaspolate in montagna, attività per tutti i gusti e preferenze, in ogni angolo della nostra provincia.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT

***

MONDOVÌ

RADUNO AEROSTATICO

Dal 4 al 6 gennaio si svolgerà il 35° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania. In programma, nelle tre giornate, voli alle 8.30 e alle 14. Sabato alle 18.30 in programma lo spettacolo del Night Glow. Info: https://www.aeroclubmondovi.it/

***

CUNEO

VISITA GUIDATA

Lunedì 6 gennaio, alle ore 15.30 presso il complesso monumentale di San Francesco, è organizzata una visita guidata per accompagnare i più piccoli alla scoperta dell’arte, dedicata a famiglie e bambini dai 7 anni. Info: https://fondazionecrc.it/

***

ACCEGLIO

LOU JOURN DI REI

Nel week end 4-6 gennaio "Le Journ di Rei", tantissimi eventi per festeggiare la Befana e l'arrivo dei Re Magi: mostra mercato dell'Epifania negli spazi riscaldati del Comune con tantissime bancarelle di oggettistica e artigianato, visite guidate al Museo di Arte Sacra e al Museo dell'Orologio, laboratori per bambini, appuntamenti enogastronomici, musicali e grande falò finale. Info: https://www.comune.acceglio.cn.it/

***

ALBA

NOTTI DELLA NATIVITÀ

Tutti gli eventi natalizi nella capitale delle Langhe qui: www.borgosanlorenzo.org/notti-della-nativita.html

ALBA

MOSTRA DEI PRESEPI

Mostra dei Presepi nella Chiesa di San Giuseppe, in Via Vernazza 6. Orari visite: dalle ore 14.30 alle 18.30. Info: 0173/215918.

ALBA

MADONNA DELLA BOCCIATA

Lunedì 6 gennaio apertura straordinaria presso Palazzo Banca d’Alba dell’esposizione della “Madonna della Bocciata” dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

***

BORGO SAN DALMAZZO

PRESEPI

Fino al 6 gennaio, nel Santuario di Monserrato di Borgo San Dalmazzo sarà visitabile un'esposizione di presepi. Orario: dalle 14 alle 18. Info: ass.santuariomonserrato@gmail.com

***

BRA

AL MUSEO CON LA BEFANA

Lunedì 6 gennaio visitabile il Museo del Giocattolo con accompagnamento della Befana. Alle 14.30 e alle 16.30 i piccoli visitatori potranno partecipare a questa visita particolare, al cui termine saranno guidati nella costruzione di un giocattolo con materiali naturali e di recupero.

Attività su prenotazione. Info: 349 45 65 848.

***

BUSCA

Lo Staff di Casa Francotto comunica che sono ancora disponibili gli ultimi posti per l’iniziativa un biglietto, due eventi (anzi tre!) in programma per il giorno dell’Epifania 6 gennaio. Si tratta di un evento straordinario dove vengono proposte tre attività: una visita alla mostra Arte e carità. Dal patrimonio delle Confraternite ai capolavori moderni e contemporanei a Casa Francotto a Busca (Cn), una visita a BUSCA SOTTERRANEA che termina con un aperitivo in tema presso un Ristorante locale. Sono proposti due turni. La durata dell’evento è di due ore al costo di 10 euro complessivi.

E’ obbligatoria la prenotazione allo 371/5420603.

***

MONDOVÌ

VERTIGO CHRISMAS FESTIVAL

Fino al 6 gennaio proseguono al Piazzale Giardini il Vertigo Chrismas Festival. Lo spettacolo Vertigo Galà 24 è in programma il 5 e 6 gennaio alle ore 16. Info: https://www.vivaticket.com



MONDOVÌ

MOSTRA ANDY WARHOL

Aperta ancora fino al 6 gennaio la mostra Andy Warhol Influencer allestita nell’ex Chiesa di Santo Stefano, con i seguenti orari: sabato 4 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22. Domenica 5 e lunedì 6 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

***

NEIVE E NEVIGLIE

ESCURSIONE

Lunedì 6 gennaio escursione con partenza da uno dei borghi più belli d’Italia. Ritrovo ore 9.50 e partenza alle ore 10 da piazza Vittorio Veneto c/o chiesa di San Sebastiano. Lunghezza percorso Km 14,5. Info: https://terrealte.cn.it

***

PIANFEI

PRESEPE MECCANICO

Proseguono nel week end le visite al presepe meccanico allestito nella confraternita di San Michele, che sarà aperto fino al 6 gennaio. Un appuntamento immancabile che l’anno scorso ha registrato oltre 8mila visitatori. Gli orari di apertura saranno tutti i giorni dalle 15 alle 18.

***

PRADLEVES

BEFANA ON ICE

Lunedì 6 gennaio, “Befana on Ice” presso la pista di pattinaggio a partire dalle 15.30

***

ROSSANA

CULLESIUM CHE PASSIUN

Domenica 5 e lunedì 6 gennaio nella Confraternita del Gonfalone La Crusà, 16a edizione di “Cullesiun che passiun” raccolte di collezionisti e hobbisti della valle.

***

VALDIERI

PRESEPE MECCANICO

Fino a lunedì 6 gennaio a Valdieri sarà visitabile il "Presepio Meccanico" artigianale presso la Confraternita di Santa Croce, con ambientazione tipica montana. Ingresso libero e gratuito, nei seguenti orari:15-18 (prefestivo e settimanale), e 15-18.30 (festivo).

Per informazioni: 347 78 35 926 o 340 85 90 537.



VALDIERI - DESERTETTO

EPIFANIA A DESERTETTO

Lunedì 6 gennaio, alle ore 19 si svolgerà la messa presso la Chiesetta di San Bernardo a Desertetto e a seguire il Circolo ACLI locale come da tradizione organizza un caldo rinfresco per i partecipanti e dolcetti per i bambini. Info: sanlorenzoedesertetto@email.it

***

VICOFORTE

NATALE FRA ORIENTE E OCCIDENTE