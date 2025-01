Svelata in piazza Maggiore la cesta della John Aimo Balloons che porterà i disabili in mongolfiera [VIDEO]

Guardare la città dall'alto, cambiando prospettiva, scoprendo nuovi angoli di cielo, facendosi cullare a bordo di una mongolfiera.

È stata svelata oggi, lunedì 6 gennaio, in piazza Maggiore la cesta con accesso facilitato per i disabili che si aggiunge al "Duo Air Chair" della John Aimo Balloons. La presentazione, in piazza Maggiore, a margine del 35° Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania, è stata organizzata in collaborazione con l'Associazione "La Funicolare" che ha curato il tradizionale appuntamento con "Il Re Mercante".

"Siamo molto contenti di poter chiudere l'edizione 2025 del Re Mercante con questa speciale presentazione - ha detto il presidente de "La Funicolare", Mattia Germone - ringrazio a nome di tutto il direttivo Michela e Marwan che hanno lavorato tantissimo per la buona riuscita dell'evento. e tutti gli espositori che hanno animato piazza Maggiore, nonostante il freddo e il maltempo".

"Permettere alle persone disabili di poter godere di un volo in mongolfiera - ha detto Adele Gesso, assessore del comune di Niella Tanaro, che ha avuto modo di volare - è una cosa importante per un discorso di integrazione, ma per sentirsi uguali a tutti gli altri, il volo l'ho provato ed è davvero emozionante, una cosa unica".

La nuova cesta, progettata appositamente per permette alle persone su sedia a rotelle di godere dell’emozione del volo in mongolfiera, è stata prodotta dalla Cameron Balloons di Bristol di cui il pilota monregalese Giovanni "John" Aimo è dealer in Italia.

"Abbiamo deciso di dotarci di questa attrezzatura per rispondere alle tante richieste - ha spiegato Aimo - e che va ad aggiungersi alla 'duo air chair', speciale sedia a due posti. La cesta consente l'accesso anche in sedia a rotelle grazie alla porta, ha due scomparti divisi e potrà volare con ventole a rotazione".

In Italia sono pochissime, due sono nel Monregalese: una a Carrù e una ora anche a Mondovì.

"Con questa cesta dovremmo riuscire a garantire un costo accessibile, per un volo che sia davvero inclusivo".