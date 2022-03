Beinette, due partecipati incontri in sala Olivetti su salute e sicurezza

Soddisfazione per la Croce Rossa Italiana del Comitato di Peveragno ed il suo presidente Claudio Tomatis, per la partecipazione ai due incontri informativi gratuiti nella sala Olivetti di Beinette (Parco Gauberti): "Anziani.com, di Casa nella Comunità", nella sera di venerdì 25 marzo e nel successivo pomeriggio.

La serata è stata sulle patologie dell’anziano, «Capire la salute dei nostri anziani», rivolta soprattutto ai famigliari ed alle persone che prestano assistenza. Protagonista è stato, insieme a giovane collega, la dottoressa Annalisa Mastropasqua, geriatra all’ospedale Carle di Confreria di Cuneo, il dottor Massimiliano Sciaccaluga, ex apprezzato, espertissimo, medico, condotto, (esperto in gastroenterologia) peveragnese, ora in pensione.