Imprenditori, professionisti e pure un dentista tra i furbetti dei rifiuti finiti nella rete della Polizia Locale braidese

Continuano senza sosta i controlli svolti dalla Polizia Locale e dagli Ispettori del Controllo Ambientale e del Traffico (Icat), in materia di abbandono di rifiuti ed errato conferimento degli stessi.

Oltre ad aver individuato gli autori di numerosi abbandoni avvenuti nelle zone periferiche della città, gli agenti della Polizia Locale, nelle scorse settimane, sono giunti a identificare l'autore di un abbandono considerevole di rifiuti di vario genere avvenuto in un sottopasso della tangenziale Bra-Roreto di Cherasco.



Qui gli agenti braidesi avevano rinvenuto rifiuti di vario genere e dalle indagini effettuate erano risaliti a un imprenditore di Cherasco che veniva poi deferito in stato di libertà alla Procura astigiana per il reato di abbandono di rifiuti; come previsto dal Testo Unico Ambientale, la Polizia Locale braidese aveva predisposto una "perizia tecnica asseverata" con la quale venivano disposte le modalità di smaltimento dei rifiuti abbandonati a carico del cheraschese.



Dal momento che l'uomo aveva rispettato quanto disposto, gli agenti della Polizia Locale hanno pertanto provveduto a notificargli il verbale di ammissione al pagamento della pesante sanzione amministrativa pari a un quarto dell'ammenda massima prevista di 26mila euro e avendo provveduto a effettuare il pagamento della sanzione stessa, l'imprenditore, come previsto dalla legge, ha potuto così evitare il procedimento penale.



Nei guai, per un abbandono di rifiuti (tra cui medicinali per animali) nella zona dell'area di servizio di Rio Colore' Ovest, un professionista del Saviglianese, così come un dentista del Braidese che aveva conferito nei sacchi per la raccolta indifferenziata protesi e calchi di arcate dentarie, che essendo rifiuti speciali non possono essere smaltiti come normali rifiuti indifferenziati.



Singolare anche l'abbandono nei pressi dell'ecocentro di Bra di un sedile di autocarro, così come l'abbandono perpetrato da un ex dipendente della ditta di raccolta dei rifiuti, che in tre diverse zone della città aveva abbandonato sacchi di rifiuti completamente indifferenziati.



I controlli sull'abbandono e sul conferimento non corretto dei rifiuti continueranno nelle prossime settimane e verranno altresì potenziati. I controlli verranno svolti sia dagli Icat che dagli agenti della Polizia Locale braidese anche con l'uso di dispositivi elettronici quali telecamere e fototrappole nascoste per immortalare gli autori degli abbandoni.