Il Liceo Cocito di Alba lancia la classe "Rondine": unirà geopolitica e competenze relazionali

Il liceo scientifico "Cocito" di Alba si prepara a inaugurare, a partire da settembre 2025, una nuova sezione scolastica denominata "Rondine", ispirata all'omonima "Cittadella della pace" di Arezzo. Si tratta di un progetto sperimentale ministeriale che risponde al bisogno dei ragazzi di stare bene a scuola e affrontare con consapevolezza i conflitti quotidiani.

"I ragazzi di oggi hanno bisogno di una scuola che li aiuti a crescere non solo dal punto di vista accademico, ma anche personale", ha dichiarato la dirigente scolastica Anna Viarengo.

Nato dalla Cittadella della Pace di Rondine, il progetto si basa su una cultura concreta della pace, che insegna a gestire i conflitti interni, con i compagni, gli amici o nel mondo del lavoro. In un mondo pieno di sfide, i conflitti vengono affrontati come una risorsa da comprendere e superare. Il percorso prevede anche uno studio approfondito di geopolitica, per analizzare le cause delle dinamiche mondiali e sviluppare un pensiero critico. "Non si tratta solo di sapere, ma di formare cittadini consapevoli, capaci di interrogarsi sul mondo che li circonda", ha aggiunto Viarengo.

L'idea alla base della classe Rondine è di formare studenti capaci di affrontare le sfide relazionali e globali del mondo contemporaneo. Il progetto include un tutor esterno specializzato in psicologia e psicoterapia, che supporterà i ragazzi nella gestione dei conflitti e nello sviluppo delle competenze trasversali. "Il conflitto fa parte della vita - ha spiegato Viarengo, - ma è fondamentale imparare a gestirlo in modo costruttivo".

Un altro elemento chiave dell'iniziativa è l'attenzione alla valorizzazione delle qualità e delle inclinazioni personali di ogni studente, permettendo loro di esprimere al meglio le proprie potenzialità. "Non si tratta solo di trasmettere conoscenze, ma di far emergere quelle capacità uniche che ogni ragazzo possiede e di aiutarlo a svilupparle", ha aggiunto la dirigente.

La classe Rondine rappresenta un grande investimento formativo per il liceo Cocito, con un team di docenti già formati presso la Cittadella della pace di Rondine. "Abbiamo scelto di dedicare ore specifiche a queste attività, senza stravolgere il programma ministeriale", ha precisato Viarengo. L’iniziativa, che partirà con una classe prima, sarà una scelta opzionale per le famiglie, che potranno iscrivere i propri figli a partire dal 21 gennaio.

"Speriamo che questa sperimentazione possa diventare una vera e propria innovazione scolastica, capace di ispirare altre scuole in Italia", ha concluso la dirigente, esprimendo fiducia nei risultati del progetto.