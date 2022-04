Stanno arrivando gli Asparagi dolci di Revello di Piero Fraire

La regale specialità che cresce benedetta del Monviso, è già arrivata come primizia sul banco di Piero, ogni mercoledì e sabato al Mercato della Terra di Saluzzo.

Come ogni anno, va saputo che li si possono trovare solo da lui, oppure presso il negozio di frutta e verdura l’Orto del Gallo a Cuneo, o il negozio di frutta e verdura 4 Stagioni di Revello. Verificate sempre riportino il marchio De.Co. Revello.

Ogni altro luogo in cui vengono proposti, è certo non si tratti del prodotto originale, diffidate quindi dalle imitazioni.

L’Asparago dolce di Revello di Piero Fraire ha ricevuto la De.Co. dal Comune di Revello ed il riconoscimento dal Ministero delle Politiche Agricole, perché è una varietà che presenta delle caratteristiche uniche che vanno dal profumo alla tenerezza, all’assenza di retrogusto sgradevole e ad una digeribilità perfetta.

L’Asparago Dolce di Revello, varietà Eros, può essere così descritta: “Si presenta in forma regolare, il turrione pieno e compatto, l’apice serrato, di colore verde con qualche striatura viola, il profumo dev’esser delicato. Una volta gustati saranno dolci e teneri, privi di fibrosità”.

Le asparagiaie dell’Azienda Agricola si trovano in alcuni ettari di terra costituite da terreno fluviale sabbioso, ottimo per il tipo di coltura poiché drena l’acqua in eccesso e consente il giusto grado di umidità a salvaguardia del sapore e del profumo del buon asparago. E l'acqua del Po permette una preziosa e incontaminata irrigazione.

Parte del terreno è coltivato in serre per anticipare la produzione, il restante in campi a cielo aperto dove da metà aprile inizia la raccolta, a mano e con uno speciale attrezzo creato dallo stesso Piero. Sottolineamo inoltre che non viene usato alcun prodotto chimico nelle coltivazioni, nessun tipo di anticrittogamico, anche il diserbo viene effettuato a mano, con mezzi meccanici e con l’ausilio delle oche di proprietà che girano libere per i campi piluccando tutto ciò che è intruso.

Per essere gustato al massimo del suo sapore, va appena scottato, o cotto al vapore, e condito a piacere con burro e parmigiano.

Un’altra deliziosa qualità di asparago coltivata da Piero è l’Asparago Cardinale, dolce e tenerissimo, che può anche essere consumato crudo, tagliato a fettine fini in insalatina e condito con olio e limone.

Piero vi aspetta il mercoledì e il sabato al Mercato della Terra sotto l’Ala di Ferro a Saluzzo anche con tutti gli altri suoi ortaggi e frutti di stagione, coltivati sempre in modo naturale, ricchi di sapore e salute.

E’ possibile inoltre poter ordinare la spesa di ortaggi e frutta tramite l’iscrizione al Servizio su Whatsapp - 328.8057705,e ritirare la spesa al mercato, oppure richiederne la consegna a casa.

www.asparagorevello.com - https://www.facebook.com/asparagodolcedirevello/