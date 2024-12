Prato Nevoso annulla il tradizionale 'Capodanno in Conca': "Fattori esterni non ci garantiscono di organizzare con i criteri che abbiamo sempre adottato"

"Con profondo rammarico, annunciamo che l’evento “Capodanno in Conca”, originariamente previsto per martedì 31 dicembre 2024, non avrà luogo". Così la Prato Nevoso annuncia l'annullamento del tradizionale evento che accompagnava la fine dell'anno tra le nevi del comprensorio del comune di Frabosa Sottana.

Ieri, mercoledì 11 dicembre, se seguito dell'incontro di "debriefieng", che si è tenuto martedì, sul concerto di Anna Pepe per l'Open Season, con il sindaco di Frabosa Sottana e gli organizzatori dell'evento, in Prefettura è stato convocato il tavolo Ordine e sicurezza, con il Prefetto, il Questore e tutti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine a livello provinciale. Sul tavolo le numerose criticità per garantire la sicurezza al Capodanno in Conca.

"Abbiamo analizzato le tante criticità emerse, anche con l'ausilio di parecchio materiale video. E' inevitabile che non si possa ripetere una situazione del genere. Quella sera, tra le varie cose, non si potrà sciare in notturna come si è sempre fatto e si vedrà se concedere eventuali altri eventi sparsi per il paese. Non possiamo impedire ai residenti o a chi ha la casa lì di arrivare e di ospitare amici, ma a Prato Nevoso, a Capodanno, ci sarà solo l'evento musicale. Essendo a pagamento e con prevendita di biglietti, si potranno monitorare i numeri, che gli organizzatori dovranno comunicarci. La capienza massima resta di 4.100 persone" - il commento del Questore.

Tra le altre prescrizioni per l'organizzazione era previsto anche l'allestimento di un'area con delimitazioni antiribaltamento. Misure sempre più stringenti che hanno messo spalle al muro gli organizzatori che, nel rispetto del pubblico affezionato a Prato, hanno deciso di annullare la manifestazione.

"Una decisione difficile, presa in seguito a una serie di fattori esterni che sfuggono al controllo dell’organizzazione e che rendono impossibile garantire i consueti standard di serietà e qualità che contraddistinguono i nostri eventi - scrivono dalla Prato Nevoso -. Da anni Prato Nevoso rappresenta un punto di riferimento per manifestazioni di successo, capaci di attirare migliaia di giovani e di offrire momenti di svago e festa indimenticabili. In ogni circostanza, Prato Nevoso ha dimostrato una solida capacità organizzativa, gestendo eventi di grande portata con puntualità e professionalità. Tuttavia, il contesto attuale è profondamente mutato: oggi ci troviamo di fronte a una mancanza di spirito di collaborazione e ai sopra citati fattori esterni che non ci permettono di allestire la manifestazione secondo i criteri che abbiamo sempre adottato.

Intendiamo anche questa volta mettere al primo posto il benessere dei propri turisti e salvaguardare la propria immagine, costruita con anni di impegno e dedizione. Non ci sentiamo tutelati in un contesto in cui gli intenti non combaciano e le visioni divergono. Si è venuto a creare un clima che non ci appartiene e per questa ragione abbiamo deciso di non proseguire con il “Capodanno in Conca” o, almeno, prenderci una “pausa” dopo tanti anni condivisi.

Nonostante questa scelta, Prato Nevoso non smetterà di fare turismo e continuerà a offrire esperienze uniche ai propri visitatori. Per celebrare l’arrivo del nuovo anno, il prossimo 31 dicembre la località proporrà: la suggestiva fiaccolata dei maestri di sci; uno spettacolo pirotecnico mai visto prima; una full immersion di sci notturno; numerosi appuntamenti diffusi nelle baite e nei locali della stazione, i cui dettagli saranno comunicati prossimamente sui canali social e sul sito internet".

Infine un velo di amarezza da parte dell'organizzazione: "Vorremmo essere l’Italia del fare, ma ci troviamo spesso a confrontarci con un’Italia del non fare. Malgrado ciò, la nostra passione e la nostra voglia di vivere la montagna rimangono immutate e non smetteremo di lavorare per offrire ai nostri visitatori esperienze di livello. Prato Nevoso ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto gli eventi passati e invita tutti a vivere insieme un Capodanno all’insegna dello sci, della meraviglia e della tradizione".