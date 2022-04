Whey uccisa da un boccone avvelenato. Fabrizio, il suo proprietario: "Fate attenzione ai vostri cani quando passeggiate nei boschi di Demonte"

Fabrizio ha subito segnalato quando accaduto al Comune e alla Forestale. Nel frattempo è venuto a sapere che una cosa analoga era successa la settimana prima ad una coppia di Montemale, in località Trinità, sopra Fedio.

In entrambi i casi, un boccone avvelenato, abbandonato su sentieri praticati da molte persone, spesso in compagnia dei propri amici a quattro zampe. Forse destinati ai lupi.

"Ho saputo, parlando con varie persone, che sono decine i casi che hanno riguardato la Valle Stura. L'anno scorso un malgaro ne ha persi quattro, tutti in una volta, sempre per dei bocconi avvelenati. E mi è stato detto che è da più di dieci anni che vengono segnalati casi nella zona del Vallone dell'Arma. Possibile che non si intervenga? Che i Comuni o la Forestale non riescano a fare qualcosa?", si chiede.

Poi il consiglio a chi, come lui, ama fare escursioni e passeggiate con il proprio cane. "Evitate, perché è davvero pericoloso. Non auguro a nessuno di vedere il proprio animale così come l'ho visto io. Sono un veterinario, per lavoro mi è capitato, ovviamente, di vedere animali star male o morire. Ma la cattivera di chi mette dei bocconi avvelenati non ha spiegazione alcuna. Evitate di portarlo in questa zona o mettetegli la museruola".