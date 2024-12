Saluzzo, 52enne muore alla vigilia di Natale

E’ deceduto la vigilia di Natale a pochi metri da casa, nel centro storico di Saluzzo.

Palushaj Genc, 52 anni, era originario di Scutari, in Albania. Da oltre vent’anni viveva nel centro della Granda, mentre lavorava in un'azienda di Scarnafigi.

A dare l’allarme è stata la moglie che, non vedendolo rientrare, ha chiamato i soccorsi.

L’uomo era conosciuto nel centro storico, dove usciva spesso il cane. E’ stato trovato a terra in via della Chiesa, vicino alla casa dove abitava.

Trasportato all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo, sono stati inutili i tentativi di salvarlo.

La Procura ha disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso. In seguito la salma verrà portata in Albania per il funerale. Insieme alla moglie, il 52enne lascia due figli.